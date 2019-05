Nu skal lyden forbedres: Musikhuset Dexter får stor donation

Tuborgfondet Musikhjælp var i det gavmilde hjørne, da de tirsdag uddelte penge til 21 spillesteder rundt omkring i landet. Èn af de heldige modtagere var Musikhuset Dexter, som modtager 230.000 kroner. Dexter er ejet af Musikhuset Posten.

Pengene skal bruges på at forbedre lydoplevelsen yderligere, på det lille spillested.

- Det var en stor glæde at modtage nyheden fra Tuborgfondet med deres flotte donation til Dexter. Vi er stolte af, at Tuborgfondet støtter vores ambitioner om et nyt og forbedret Dexter, herunder en stærk forbedret lydoplevelse. Det vil helt afgjort få markant betydning for Dexter udvikling og muligheder i fremtiden, siger Morten Østlund, som er spillestedsleder i Musikhuset Posten.

Det er heller ikke tilfældigt, at det er Musikhuset Posten og Musikhuset Dexter i Odense, som er blevet udvalgt til at modtage penge.

Posten har altid været kendt for deres gode akustik, men med bevillingen kan de udvikle og optimere lydoplevelsen endnu mere, lyder det fra Tuborgfondets sekretariatschef.

- Musik samler mennesker, skaber glæde og samhørighed, og det er netop fællesskabet omkring musikken, som er vigtigt for Tuborgfondet. Spillestederne samler lokalbefolkningen og er med til at skabe et spændende og aktivt lokalmiljø, siger Peter Giacomello, som er Tuborgfondets sekretariatschef.

Det gamle posthus Musikhuset Posten drives af Den Erhvervsdrivende Fond Odense Live Fonden.

Også Dexter drives af Fonden.

Der er ni fastansatte, fem flex-jobbere, 25 timelønnede og omkring 150 frivillige tilknyttet Posten/Dexter.

Musikhuset Posten

Musikhuset Posten har base i Odense centrum, og har huset mange store kunstnere siden ombygningen i 2007. The Minds of 99, Nephew og Clara for blot at nævne nogle få.

Og selvom Dexter nu får ekstra bevilling til at kunne forbedre lyden i Musikhuset Posten, så er det ofte lyden, at Posten modtager roser for, lyder det fra posten selv.

- Vi vil vove at påstå at vi har Fyns bedste lyd og måske Danmarks bedste atmosfære. Postens unikke akustik er også blevet rost af både publikum og anmeldere såvel som af produktionsfolk og kunstnere – visse mener endda at lydforholdene hører til blandt de bedste i Norden, siger Morten Østlund.

Inden ombygningen var Musikhuset Posten et posthus - deraf kommer navnet “Posten” også.