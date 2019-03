Musikkonkurrence kan følges både globalt og lokalt

Når Odense i slutningen af marts er vært for musikkonkurrencen Carl Nielsen International Competition, vil musikinteresserede fra hele verden kunne følge med. Det sker via flere internationale livestream-kanaler på flere forskellige sprog.

Også regionalt bliver alle sejl sat til med massiv mediedækning i et nyt og udvidet samarbejde mellem TV 2/Fyn og Odense Symfoniorkester.

TV 2/Fyn livestreamer samtlige konkurrencer og koncerter i løbet af de 11 dage, som musikkonkurrencen varer. Det sker fra torsdag den 21. til søndag den 31. marts. Desuden er TV 2/Fyn til stede ved konkurrencen med et livestudie, hvor eksperter, deltagere og andre vil kommentere konkurrencerne på dansk.

Martin Mulvad Ernst, kulturredaktør, TV 2/Fyn

- Vi glæder os til at formidle Carl Nielsen International Competition på tv og på vores digitale platforme. Som public service mediehus og broadcaster er det interessant og relevant for os at bidrage til en styrket formidling af den store traditionsrige musikkonkurrence. Og samarbejdet med Odense Symfoniorkester udmønter de fælles ambitioner, vi har om at understøtte kulturlivet i vores region, siger Martin Mulvad Ernst, kulturredaktør på TV 2/Fyn.

Det er den største formidling af klassisk musik, vi nogensinde har sat i værk, både hvad angår synlighed og omfang. Trine Lai, kommunikations- og marketingchef, Odense Symfoniorkester.

Det danske produktionsselskab STV står for produktionen af de i alt over 100 timers livesending. TV 2/Fyn videreformidler indholdet via flere daglige stream-vinduer på tv2fyn.dk med Signe Ryge og Martin Mulvad Ernst som værter, og Ida Brodtkorb og Preben Dahl som reportere.

Desuden bidrager det italienske medieselskab Medici.tv med livestream til et internationalt publikum.

Trine Lai, kommunikations- og marketingchef, Odense Symfoniorkester. Foto: Pressefoto.

- Det er den største formidling af klassisk musik, vi nogensinde har sat i værk, både hvad angår synlighed og omfang. Det er en stor glæde for os at gøre Carl Nielsens musik tilgængelig fra en ny platform, og så endda lige nu, hvor interessen for Carl Nielsen er stigende både herhjemme og i udlandet, siger Trine Lai, kommunikations- og marketingchef, Odense Symfoniorkester.

Deltagere fra hele verden

Musikkonkurrencen har 72 deltagere fra hele verden, blandt andet er lande som Rusland, Japan, Israel, Korea og USA repræsenteret, sammen med en række europæiske lande.

Der konkurreres på violin, klarinet og fløjte. Det er i år lykkedes for tre danske deltagere at kvalificere sig til konkurrencen.

Carl Nielsen International Competition blev etableret i 1980 under dronning Margrethes protektorat, og har siden manifesteret sig som en verdens mest krævende og udbytterige klassiske musikkonkurrencer.

Konkurrencen er placeret i Danmark, fordi den verdenskendte komponist Carl Nielsen er dansk og blev født i Nørre Lyndelse på Fyn.