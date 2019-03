Carl Nielsen vandt: Musikkonkurrencen blev forvandlet til en fynsk festival

Mange fynboer kender Carl Nielsens sange "Jeg ved en lærkerede" og "Jens Vejmand". Færre kender hans symfonier.

Men i de sidste ti dage er den fynske komponist fået et historisk gennembrud i forbindelse med dette års udgave af Carl Nielsen International Competition.

Sådan her lød det fra årets vinder af musikkonkurrencens førstepris i violin, Johan Dalene fra Sverige:

- Det er et nyt program hver dag, det er så godt. Man kan mærke et godt miljø her, hvor jeg har fået mange nye venner.

Den svenske violinist gav udtryk for sin glæde over Carl Nielsen International Competition i sekunderne efter annonceringen af ham som vinder af førsteprisen i violin-kategorien.

- Jeg er meget lykkelig, jeg har faktisk ikke ord for det. Det føles mere som en festival end en konkurrence, når man er her.

Danske Anna Agafia Egholm fik tredjepladsen, mens franske Marie-Astrid Hulot blev nummer to.

I fløjtekonkurrencen gik førsteprisen til Josephine Olech, Frankrig, andenprisen til Marianna Julia Zolniacz, og tredjeprisen gik til Rafael Adobas Bayog, Spanien.

Blaz Sparovic, Slovenien, vandt førsteprisen i klarinet-kategorien. Her blev italienske Aron Chiesa nummer to og Victor Diaz Guerra.

Prisen for bedste fortolkning af nyskrevet musikstykke gik til Anna Agafia Egholm, Ann Lepage og Rafael Adobas Bayog.

Odense Symfoniorkesters Pris - udvalgt af musikerne i både Odense Symfoniorkester og Copenhagen Phil - gik til Anna Agafia Egholm, Blaz Sparovec og Josephine Olech.

Ungdomsjuryprisen blev tildelt Anna Agafia Egholm, Blaz Sparovec, Josephine Olech.

Se klip fra Carl Nielsen-studiet herunder, hvor Ole Kiilerich fra Odense Symfoniorkester kommenterer på Carl Nielsen-konkurrencens gennembrud fra kun at være en konkurrence til at være en festival.