Musikskifte og maskotten Victors pension sender OB i uvejr

OB har meldt ud, at maskotten Victor går på pension, og at indløbsmusikken op til kampene ændres. Mange fans er kritiske over for ændringerne, der er de seneste i en lang række fra OB's side.

- Er det en aprilsnar?

Sådan spørger Peter Johansson på OB’s facebookside i et opslag, der fortæller, at OB skifter Survivors velkendte hit Eye of the Tiger ud som indløbssang, når OB spiller på hjemmebane.

I stedet skal sangen erstattes med et stykke klassisk musik kreeret af den verdenskendte fynske komponist Carl Nielsen.

Vi lytter selvfølgelig til kritikken. Men vi lever af følelser, og når vi rører ved centrale ting, vipper båden. Sådan skal det være Jack Jørgensen

- Vi vil gerne vil knytte os endnu tættere til Odense og Fyn, og derfor er det oplagt at lade en af de største fynske musikbegavelser stå for indløbshymnen, siger OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, til TV 2/Fyn.

OB’s fans får endda lov at vælge mellem tre melodier, der alle er indspillet af Odense Symfoniorkester.

- Der er overvældende mange fans, der allerede har deltaget i afstemningen, og jeg er sikker på, at dem, der har svært ved at forestille sig, hvordan det bliver i virkeligheden, med lidt tilvænning ender med at blive mere positive, siger Jack Jørgensen.

Læs også Tidligere OB-profil træner med i Ådalen

Vil hellere vælte på cykel

Et kig på klubbens facebookopslag med nyheden viser, at der er mange OB-fans, der ikke umiddelbart tager godt imod ideen.

- Jeg vil hellere vælte på cykel, knæene først lige ned i asfalten, end at vælge mellem de tre skiver, skriver Casper Sohn Andersen i en kommentar til facebookopslaget med nyheden.

Jack Jørgensen er overrasket over kritikken af den nye indløbsmusik, men ser det samtidig også som et positivt tegn, at så mange har en holdning til klubbens gøren og laden.

- Vi lytter selvfølgelig til kritikken. Men vi lever af følelser, og når vi rører ved centrale ting, vipper båden. Sådan skal det være. Det skaber noget puls, og musik vil altid dele folk.

- Men overordnet er det fantastisk for os, for det viser, at der er mange fans, odenseanere og fynboer, der interesserer sig for det, vi render og arbejder med. Der sker rigtig mange ting op til den nye sæson, og vi har taget det hele i et hug, siger Jack Jørgensen.

Læs også OB skal oppe sig - ellers vanker der tæsk

På OB's forum, hvor de mest dedikerede fans debatterer nyheder om klubben, er enkelte mere modtagelige over for nytænkningen.

- Fremragende idé og både nummer 1 og 3 er gode bud. Forstår ikke folk er så meget imod, skriver brugere driflin.

- For mig hænger fodbold og klassisk musik ganske fint sammen, det bombastiske og storladenheden ved musikken akkompagnerer fodbolden glimrende, skriver en anden bruger med navnet Sheed.

​Victor går på pension

De mange ændringer, som Jack Jørgensen nævner, er udover ny indløbsmusik blandt andet ny stadionspeaker, nyt stadionnavn, ny sponsor, nyt trænerteam, ny fanzone inden kampene - og ny maskot.

For nyheden om indløbssangen kom på samme dag, som OB også kunne fortælle, at maskotten Victor efter en årrække som publikumsfavorit på Odense Stadion nu går på pension.

Læs også Hvilken maskot er bedst? Dystens favorit snød

Victor vil i stedet blive erstattet af en ny maskot, som OB vil præsentere en af de kommende dage.

Heller ikke den nyhed falder umiddelbart i god jord hos de mange fans, der er fløjet til tasterne på Facebook.

- I kan sælge hele holdet, og beholde jeres pølsemix, men Victor er simpelthen et fredet “dyr”, skriver Michael Clemme.

Jonas Kvist Jepsen er enig og skriver:

- Synes bare, det er ærgerligt, man fjerner en så nostalgisk del af OB.

Del af en større ændring

For Jack Jørgensen er det helt naturligt, at fansene ikke er tilfredse - men også at OB laver ændringen efter mange år med samme maskot.

- Da vores fanklub i mellemtiden har skiftet navn fra Tigers til De Stribede, synes vi, det var oplagt at søge en anden type maskot med striberne på rette sted. Samtidig skifter vi indløbssangen, fordi det ikke længere giver mening at have en tiger-velkomst, når spillerne løber på banen. Når den nye sæson starter, vil det kun være striberne, vi har tilbage fra tiger-tiden, og dem garanterer jeg, at vi ikke rører ved, understreger Jack Jørgensen.

Han ser dermed udskiftningen af Victor som en naturlig del af hele den store transformation af OB, som klubben er i gang med. Et arbejde der har stået på gennem det seneste års tid.

Læs også Historisk navneskift i OB: Tribune hylder legendarisk træner

- Vi laver ændringerne for at styrke fremtidens OB. Sommeren 2018 bliver dér, hvor vi trækker stregen. Hovedelementet i forandringen er en stærkere lokal forankring, og vi vil rigtig gerne markere os som en fynsk superligaklub og ikke bare en superligaklub på Fyn, siger Jack Jørgensen.

Han slår fast, at klubben ikke ryster på hånden, selv om fansene brokker sig over de nyeste tiltag og ændringer.

- Det er en del af vores mindset i det nye OB. Vi har modet til både at turde tro på, at vi lykkes med tingene og til at stå fast. Vi lytter og tager kritikken med. Men vi skal have mod og hår nok på brystet til at stå fast på vores beslutninger.

- Vi bliver ved med at udfordre. Men vi gør det i respekt for historien og OB's traditioner, siger Jack Jørgensen.

Læs også Slut med Ewii: Stadion har fået nyt navn