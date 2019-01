Mystik om ny Kim Larsen-teaterkoncert: Ti stille!

Hvis der fandtes en grundbog for teaterfolk, ville der nok stå et helt kapitel om markedsføring. For hvis man vil have publikum til at komme til en forestilling, er det vigtigt at markedsføre den og få så meget presseomtale som muligt.

Men Forstadsteatret i Odense er nu kommet i den modsatte situation med en teaterkoncert baseret på Kim Larsens musik.

Læs også Kim Larsens bog får stor ros af anmeldere

Bestyrelsen bag teatret kunne i december med stolthed sende en pressemeddelelse ud, om at den lille amatørteaterforening i Stige ved Odense kunne opføre Kim Larsen-teaterkoncerten "Strengeleg i mol og maj".

- Da jeg hørte, at Kim Larsen var død, tænkte jeg med det samme, at vi burde lave noget i vores teater, udtalte instruktør Rikke Jerløv på dét tidspunkt. Forstadsteatret har dermed selv fundet på ideen til indholdet i teaterkoncerten.

Ingen pressedækning tilladt

Imidlertid løb TV 2/Fyn panden mod en mur, da redaktionen nu en måned senere kontaktede Forstadsteatret.

Teatrets PR-ansvarlige Jannik Vibæk har forklaret TV 2/Fyn, at Forstadsteatret ikke længere er interesseret i pressedækning af teaterkoncerten.

Det virker som om, Kim Larsens familie vil sætte det normale og ellers velfungerende samarbejde mellem presse og kulturinstitutioner ud af kraft. Men det virker mystisk, for jeg kan ikke se, hvad de vil have ud af det. Martin Mulvad Ernst, kulturredaktør, TV 2/Fyn

Efter at have indgået den endelige aftale med Kim Larsens familie gennem sangerens manager stod det angiveligt klart for teatret, at der var specielle krav forbundet med aftalen.

Forstadsteatret må opføre teaterkoncerten med Kim Larsens sange, men må til gengæld ikke annoncere for forestillingen eller kontakte journalister med henblik på at omtale forestillingen.

Kulturredaktør: Det virker mystisk

Det undrer TV 2/Fyns kulturredaktør, Martin Mulvad Ernst.

- Det virker som om, Kim Larsens familie vil sætte det normale og ellers velfungerende samarbejde mellem presse og kulturinstitutioner ud af kraft. Men det virker mystisk, for jeg kan ikke se, hvad de vil have ud af det, siger Martin Mulvad Ernst.

Læs også Test: Hvor godt kender du Kim Larsen?

Redaktionen har uden held forsøgt at få en kommentar til den specielle aftale fra Kim Larsens manager, Jørn Jeppesen fra bureauet pfm.nu.

Teaterkoncerten ser ud til at blive afviklet ganske fint uden yderligere omtale. Ifølge Forstadsteatrets hjemmeside er tre af de fem planlagte forestillinger nemlig allerede udsolgt.