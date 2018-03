Mystisk uheld: Trailer holdt på tværs - fører ville hente hjælp

En trailer holdt på tværs af Svendborgmotorvejen tirsdag aften. Føreren ville hente hjælp til at flytte den selv, så motorvejen var spærret i lige knap to timer.

Et uheld var skyld i, at Svendborgmotorvejen tirsdag aften var spærret i lige knap to timer. Men der er stadig uvished om, hvad der egentlig skete motorvejen.

Det oplyser Fyns Politi onsdag morgen.

- Det er en meget forvirrende sag, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

Klokken 19.37 fik Fyns Politi et opkald fra en bilist, der meldte at en bil og en trailer spærrede Svendborgmotorvejen i nordgående retning ved rasteplads Dynden ved afkørsel 14.

Politiet tog med det samme ud til uheldet og fandt ganske rigtigt en afkoblet, større trailer og en efterladt bil uden trækkrog midt på den sydfynske motorvej.

- Traileren holdt på tværs af motorvejen og var blevet efterladt, oplyser Torben Jacobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi onsdag morgen.

Men hvor køretøjet, der havde transporteret traileren der hen, hvor den nu stod, og chaufførerne var, var ikke til at sige. Fyns Politi kunne konstatere, at det ikke var den efterladte bil, der havde sat den store trailer af på motorvejen, da den ikke havde nogen trækkrog på. Den efterladte bil havde nogle skræmmer.

Hvad er der sket?

Onsdag morgen er der stadig ikke helt klarhed om, hvad der skete tirsdag aften på Svendborgmotorvejen.

Men Torben Jacobsen fortæller, at politiet har en teori om, at den efterladte personbil, som viste sig at være en stjålen Audi, er kørt op bag i bilen med traileren.

- Traileren har så svinget rundt, så den er kommet til at holde på tværs af motorvejen. Vedkommende, der har haft den bag på, har koblet den af og kørt videre for at hente hjælp til at flytte den, fortæller vagtchefen til TV 2/ Fyn og fortsætter:

- Men han har ikke lige haft ringet til os (politiet, red.) først. Vi får først anmeldelsen fra en anden bilist på motorvejen.

Men mere ved vagtchefen ved Fyns Politi ikke på nuværende tidspunkt.

Svendborgmotorvejen genåbnede klokken 21.13 tirsdag aften.