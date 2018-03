Når du og jeg laver kunst: Lisbeths hverdag udstillet

Et kunstnerpar fra Odense har med hjælp fra anonyme odenseanere skabt borgernes egen udstilling. En udstilling der skal huske os på fællesskab i hverdagen.

En særpræget og meget anderledes fotoudstilling åbnede i sidste uge i Odense.

Udstillingen hedder The Story Of Us og består af 621 privatfotos taget specielt til formålet af 23 anonyme borgere i Odense.

- Der ligger så meget i sammenholdet, og i at vi bruger hinanden. Vi kunne godt tænke os, at de selv åbner op og siger: "Velkommen til vores liv". Nu viser vi, hvordan vi lever, fortæller Jesper Carstensen, der sammen med sin kone, Ann-Sofie Carstensen, står bag udstillingen.

Tag et kamera med hjem

Kunstnerparret hang tilbage i februar 55 pakker op rundt omkring i Hunderupkvareteret i Odense. Hver især indeholdt pakkerne et engangskamera og en instruktion til borgere med ønsket om, at de skulle tage et kamera med hjem i privaten og dokumentere deres hverdag.

Med hver kamerapakke fulgte en adresseret returkuvert, som gjorde det nemt og gratis for deltagerne at aflevere engangskameraet tilbage til parret, når filmen var taget færdig.

Det var der 23 anonyme odenseanere, der gjorde. Det resulterede i den intime fernisering af udstillingen i et lokalt beboerhus i kunsterparrets boligkvarter - hvor der både var lagt op til fællesspisning og snak.

- Udstillingen skal ses som et fysisk forum skabt til kommunikation mennesker imellem, og det analoge medie skal gøre det ærligt, siger Ann-Sofie Carstensen.

Anonyme gav sig til kende

Flere af de anonyme fotografer gav sig til kende, da de mødte op til ferniseringen. Det gjorde eksempelvis Lisbeth Dyrgaard Nielsen.

- Det er et godt projekt. Det der med, at vi gerne vil være mere vi, og ikke bare mig og os selv - den tankegang med at komme ud over rækværket - det, synes jeg, er meget fint, siger hun.

Og det store fremmøde af deltagende odenseanere var til stor glæde for parret bag projektet.

- Jeg kan mærke, at jeg er meget taknemmelig for, at folk faktisk viser sig selv. Og at de så endegyldigt møder op nu og tør at stå ansigt til ansigt med hinanden, det viser, at man ønsker det her sociale, siger Ann-Sofie Carstensen.

Parret kalder processen for et deltagelsesorienteret kulturprojekt - og de laver det i forbindelse med en kandidat i Kultur og Formidling på SDU, som begge tager.

Fejrer fællesskabet

