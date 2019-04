Femårige Marie på hjerneekspedition: - Når jeg savner min mor, græder min hjerne

Hvad er hjernen egentlig lavet af? Og hvad sker der med den, når vi bliver glade eller kede af det?

- Når jeg tænker en ting, der gør mig ked af det, gør det faktisk, at jeg kommer til at savne min mor lidt. Og så græder min hjerne også lidt, fortæller femårige Marie Falk Brøns-Poulsen fra Børnehuset Pilebækken.

Hun var sammen med 99 andre børnehavebørn fra Odense på hjerneekspedition i Vollsmose Kulturhus mandag for at lege sig klogere på den kringlede hjerne.

Pirre nysgerrigheden

Idéen med dagen er at inspirere de yngste - og give dem en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning.

- Hvis vi skal have nogen flere til at interessere sig for naturvidenskab, tror jeg, at vi skal sætte tidligt ind. Så det er et spørgsmål om at pirre nysgerrigheden fra de er helt små, forklarer Niels Christian Beier, der er vicedirektør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hjernen er den, man tænker med jo. Og det er den, der tænker, at det her virkeligt var sjovt at lave Marie Falk Brøns-Poulsen, 5 år

Hjerneekspeditionen bruger leg, sange, historier og små eksperimenter til at vise børnene, hvordan hjernen reagerer, hvis man for eksempel får en klap for øjet og skal kaste en rispose over i en spand.

- Det er ligesom en pirat, lyder det fra en af drengene, der sidder klar med både rispose og klap.

Hvad sker der med ens hjerne, når man får en klap for øjet? Foto: Alex Syrik

Thorleif Frøkjær, der er lektor i science pædagogik ved Københavns Professionshøjskole, har været med til at udvikle legene i hjerneekspeditionen.

- Børn stiller spørgsmål. Børn er nysgerrige. Børn vil rigtig gerne forstå al ting, siger han og fortsætter:

- Det her er jo inspiration til en pædagogik, som jo så gerne skulle fremme alt det nysgerrige og det undersøgende.

Hey, hjernen synes, det var megasjovt

Hvis man skal tro Marie Falk Brøns-Poulsen, har dagen i dag været alt andet end støvet og kedelig.

- Hjernen er den, man tænker med jo. Og det er den, der tænker, at det her var virkeligt sjovt at lave, fordi så tænker jeg: "Hey, det var altså også megasjovt."

Hjerneekspeditionen kører fra i dag på 125 biblioteker over hele landet.

