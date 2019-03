Turistforening: - Når vi snakker menneskeliv, så bliver jeg bekymret

Normalt er det livredderne, som redder liv. Men i Kerteminde er roller byttet lidt om, for nu har livredderne brug for at blive reddet.

Kerteminde Kommune har netop besluttet som et led i de kommunale besparelser at spare 30.000 kroner på de bemandede livreddertårne, som ellers pryder og huser livreddere om sommeren på den populære fynske badestrand.

Jeg er rigtig ked af, at vi står i en situation, hvor man bliver nødt til at spare de penge. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og det er jeg ked af. Jens Gantriis, næstformand i VisitKerteminde

Det er ikke hensigtsmæssig, hvis du spørger næstformanden i VisitKerteminde, som er byens turistbureau. Livreddertårnene har nemlig en stor betydning både for sikkerheden og for kommunens turisme.

- De har jo betydet en tryghed. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Alene de tårne, som tårner op på stranden, betyder, at når folk kommer der til, så tænker de: "Skulle der ske noget, så sidder der nogen, der kan hjælpe os", fortæller næstformand Jens Gantriis til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg er rigtig ked af, at vi står i en situation, hvor man bliver nødt til at spare de penge. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og det er jeg ked af.

Ifølge Trygfonden rykkede livredderne i Kerteminde sidste år ud til to livreddende aktioner. 40 gange ydede livredderne assistance i vandet, 160 gange gav de førstehjælp og 1.600 gange gav de råd og vejledning om sikkerhed ved stranden i Kerteminde.

Når det handler om menneskeliv

Egentlig er det kun en lille del af udgiften til livreddere, som kommunerne står for. TrygFonden betaler både løn, uddannelse og udstyr til livredderne, mens Kerteminde Kommune skal betale for opmagasinering af livreddertårnet og overnatning til livredderne i otte uger. En samlet udgift på 30.000 kroner, som kommunen har valgt at spare væk.

Når vi begynder at snakke om menneskeliv på den måde, som jeg hører i dag, så bliver jeg selvfølgelig bekymret, og jeg ærgrer mig. Jens Gantriis, næstformand i VisitKerteminde

- Vi bliver jo også ramt (af besparelser, red.) i VisitKerteminde, ligesom man gør i ældreplejen og i daginstitutionerne, og derfor må vi jo også sige i VisitKerteminde, at det skal vi tage noget ansvar for. Men når vi begynder at snakke om menneskeliv på den måde, som jeg hører i dag, så bliver jeg selvfølgelig bekymret, og jeg ærgrer mig, siger næstformanden i VisitKerteminde.

Men besparelserne skal findes i kommunen, hvis du spørger Jesper Hempler (SF), der er formand for Miljø og Teknikudvalget i Kerteminde Kommune.

- Inden for det her område miljø, natur og teknik, der har vi haft nogle ret store besparelser, som vi skulle finde. Og det her, det var så én af de steder, som vi kunne pege på som en mulighed - altså både det blå flag, men også livredderne, fortæller han.