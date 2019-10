Kino fejrer de første 25 år: - Når vi står sammen, kan vi klare noget

I årevis har man kunnet krybe ind i biografmørket i Kerteminde Kino. Det kan man takke et helt særligt fællesskab for.

I dag fejrede biografen således sig selv, mens Mona Rasmussen poppede popcorn - ganske som hun plejer og har gjort i 25 år.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det viser, at når vi står sammen, kan vi klare noget, siger Mona Rasmussen.

Kerteminde Kino fejrede søndag de første 25 år som en forening drevet af frivillige. Foreningen tæller over 120 frivillge, der udover at poppe popcorn, sælger billetter og - ikke mindst - sørger for, at den rette film bliver sat på.

- Det kan kun gå fordi vi er så mange, og fordi folk bakker op om det, siger Mona Rasmussen.

For 25 år siden var der en bar i lokalerne. Her sad folk i mørket og drak bajere, men i dag er Kerteminde Kino en velfungerede biograf, som et par gange om dagen trækker folk ind i mørket for at nyde en film på stort lærred.

Ikke kun for muskelmænd

Og det er blevet nemmere med årene at vise film. Efter filmfremvisningen er blevet digitaliseret, er det nemlig ikke længere kun de stærke frivillige, som kan sætte film på.

- I starten var det nogle store ruller, som man skulle være muskelmand for at sætte på. Nu kan os der ikke er så teknisk velfunderede også sætte film på, forklarer Mona Rasmussen.

Det er luksus

I anledning af jubilæet blev der vist tegnefilm for både store og små til en billig billetpris. Og det trak folk til Langegade 36.

- Det er luksus, så behøver vi ikke køre så langt. Og vi kender hinanden og vi hilser på hinanden. Det er meget lokalt og dejligt, siger Helle Hansen, som havde taget turen fra Rynkeby.

Det nærlokale og det nemme for biografpublikummerne forsvinder ikke foreløbigt. Det tør Mona Rasmussen godt love:

- Vi skal nok have en biograf i Kerteminde i mange år endnu, slår hun fast.

