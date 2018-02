Nabo til udskældte vindmøller: - Kommunen bøjer reglerne helt ekstremt

Svendborg Kommune har givet tilladelse til, at to vindmøller på Tåsinge kan snurre om natten for at sikre vedligeholdelse. Det er at fordreje reglerne, mener nabo.

To vindmøller på Tåsinge må gerne være i drift om natten. Af hensyn til vedligeholdelse af møllerne må de svinge rundt fire timer om natten to gange om ugen.

Det er intet andet end en dårlig undskyldning og et tegn på, at kommunen vil gå langt for at bøje reglerne til vindemølleejernes fordel, mener en af naboerne til vindmøllerne, Hans Christian Wulff.

- Jeg tror, det er en rigtig dårlig undskyldning, og jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle fagfolk, der gik ind i det og sagde, at det var en valid årsag til, at møllerne skal køre, siger han til TV 2/Fyn.

Læs også Udskældte vindmøller må snurre om natten

Fredag fortalte Svendborg Kommunes kommunaldirektør, Erik Meldgård Bendorff, at kommunen har valgt at trække dele af standsningspåbuddet tilbage.

- Møllerne er standset, og så er der nu givet mulighed for vedligeholdelsesdrift, der sikrer, at vindmøllerne ikke går i stykker, og det, mener jeg, giver rigtig god mening, sagde han.

Mener reglerne bøjes

Torsdag den 8. februar blev Hans Christian Wulff og de øvrige naboer orienteret om, at vindmøllerne må være i drift om natten. Men ifølge naboerne har møllerne, længe inden tilladelsen blev givet, kørt om natten.

- Inden da har vi jo bemærket, at de har kørt. Ugen op til kørte de også om natten. Det kan jo være en fejltagelse, at de har kørt - eller også har det ikke være en fejltagelse, spekulerer Hans Christian Wulff nu.

Han er ikke overrasket over, at kommunen nu har trukket dele af påbuddet tilbage.

- Det bekræfter bare, at man både fra mølleejernes og kommunens side er villige til at gøre alt og bøje reglerne helt ud i det ekstreme for at få det her projekt igennem.

- Sådan har de gjort hele vejen, og det er også min forventning, at de vil fortsætte. Det er det, vi kommer til at leve under de næste mange år, forudser Hans Christian Wulff.

Forstå vindmøllesagen

Du kan danne dig et overblik i sagen om de omtalte vindmøller på Tåsinge i tidslinjen herunder.

Foto: Thomas Greve