Naboer kritiserer festival-oprydning: - Her ligner en losseplads

Langelandfestivalen sluttede for over tre uger siden, men selvom musikken for længst er klinget ud, så er oprydningen ikke overstået endnu. Det frustrerer en nabo til festivalen, der mener, at kommunen skal stille krav om hurtigere oprydning.

Der er liv og glade dage, når Langelandsfestival er i gang på Rue Mark i Rudkøbing.

Men her over tre uger efter, at Danmarks største havefest er forbi, er begejstringen i bund hos en af naboerne til festivalen.

- Problemet med affaldet er, at det har karakter af en losseplads, der får lov til at ligge i så lang tid. Nu har det ligget her i tre uger, siger Birgitte Millung, der som nabo bor lige op ad pladsen, hvorpå Langelands Festival bliver afholdt.

Langelandsfestivalen har officielt til den 27. august til at rydde pladsen op, men i tidligere år har der været ryddet hurtigere op.

Birgitte Millung mener, at det tager alt for lang tid at få fjernet affaldet efter festivalen.

- Jeg tænker, at nu er vi tæt på deadline for aftalen, og man kan bare se, hvor stor aktiviteten er nu. Hele den første uge lå her stort set stille, siger Birgitte Millung.

Erkender

Langelandsfestivalen har lavet en aftale med Rudkøbing Boldklubs Ungdomsafdeling om, at det er frivillige her fra, der rydder op. Og her erkender man, at det har taget længere tid med den sidste del af oprydningen.

- Forklaringen på, at vi ikke er færdige med fin-opsamlingen, er, at der har været færre, der har meldt sig i år. Faktisk kun halvdelen af hvad der plejer. Men det er også kun fin-opsamlingen, der mangler, siger Finn Pedersen, der er ungdomsformand i Rudkøbing Boldklub.

Kim Welcher (DF) sidder i Teknikudvalget i Langeland Kommune. Han mener også, at det har taget for lang tid at få ryddet op efter festivalen.

Når årets festival skal evalueres i Teknikudvalget, vil Kim Welcher foreslå, at man strammer op, så oprydningen bliver hurtigere overstået.

- Så må vi kigge på, hvordan vi kan få strammet op fremadrettet. Er det sådan, at foreningen kan få nogle flere forældre til at hjælpe til, eller skal der være en kortere periode. Det må vi tage en evaluering af, når vi når længere hen, siger Kim Welcher.

Flere frivillige

Birgitte Millung glæder sig over de frivilliges oprydning, men hun mener, at festivalgæsterne skal blive bedre til at samle deres affald, samtidig med at kommunen skal stille skrappere krav til Langelandsfestivalen.

- Det kunne være fint at rykke deadlinen og sige, at efter en uge så skal her være rent. Det kunne også være en idé at lave noget mere oprydning, når selve festivalen står på. Altså ordne det med crew af frivillige, og i det hele taget sætte nogle flere rammer ind i festivalen – på den gode, kærlige måde, siger Birgitte Millung.

Nicklas Lundorff fra Langelandsfestivalen har forståelse for, at naboerne synes, at det er irriterende, der ligger skrald, men han understreger over for TV 2/Fyn, at festivalen overholder kommunens tidsfrist for, hvornår pladsen skal være ryddet helt.