Politiaktion: Naboer til bevæbnet mand evakueret

En nabo til den bevæbnede mand, som Fyns Politi lige nu har omringet på Bjerrebyvej på Tåsinge, er blevet evakueret fra sit hjem.

Politiet sagde, at der var blevet skudt, og der var en bevæbnet mand Lotte Degnbol Hansen, nabo til den bevæbnede mand

- Det er lige ved siden af vores hus, og vi er evakueret og står 200 meter nede af vejen og venter lige nu. fortæller Lotte Degnbol Hansen, der er nabo til manden.

De har været evakuerede siden klokken 13.45.

- Der kom to politimænd løbende ind med våben, mens vi var på arbejde. De havde sådan et stort maskingevær og sagde: Det her er ikke en øvelse. I skal tage jeres bil og løbe omgående og ikke komme for tæt på vinduer, siger Lotte Degnbol Hansen.

Så tog Lotte Degnbol Hansen sin hund og resten de fem andre medarbejder og forsvandt så hurtigt som muligt.

- Politiet sagde, at der var blevet skudt, og der var en bevæbnet mand, fortæller hun.

Hun er noget chokeret over hændelsen.

- Vi blev noget chokerede over, at vi skulle afsted så hurtigt. Vi fik ingen ting med. Jeg skulle hurtigt ringe til min datter og sige, at hun ikke måtte komme hjem.

Det kommer bag på Lotte Degnbol Hansen, at hendes nabo er endt i sådan en situation.

- Vi kender vores nabo, og han er en venlig mand. Jeg tror, det er noget alkohol. Der er i hvert fald noget, der er slået helt klik for ham. Han er normalt altid den mest flinke mand, siger hun.

Politiaktion stadig i gang

Fyns Politi er stadig massivt til stede på Tåsinge ved Bjerreby i forbindekse med en større politiaktion.

En mand har angiveligt forskanset sig og truet flere personer. Politiet mistænker, at personen er bevæbnet.

Politiet har fået en anmeldelse om, at en mand har truet personer i området, og at han er i besiddelse af våben.

Politiet beder borgere om at holde sig væk fra området.