Naboer til gymnasium: Trætte af at rektor bare smiler af p-problem

Svendborg Gymnasium har ikke parkeringspladser nok til de mange elever, der hver dag kører i skole. Derfor holder eleverne på den nærliggende vej, Brydevej. Skolens rektor, Jesper Vildbrad, smiler af problemet, men det gør beboerne på Brydevej langt fra.

- Vi har før henvendt os til rektor om problemet med de mange biler på vores vej, men indtil videre er der ikke sket noget, siger Ole Hanson, der er næstformand for Grundejerforeningen Brydevej.

Derfor har grundejerforeningen onsdag sendt endnu et brev til rektor Jesper Vildbrad, hvor beboerne opfordrer til at finde en løsning i fællesskab. I brevet står der blandt andet:

"På Brydevej er vi meget generet af dette (elevernes parkering på Brydevej red.). Elevernes biler fylder så meget, at beboerne indimellem har problemer med at finde en plads til deres biler. Der bliver holdt tæt ved udkørsler og sideveje."

Anerkender skolens problem

Ole Hanson forsikrer, at beboerne ikke forsøger at smide eleverne væk fra vejen.

- Det er ikke, fordi de ikke må være her. Vi vil bare gerne finde en løsning, så der er plads til os alle, siger Ole Hanson.

Grundejerforeningen anerkender gymnasiets problem med at finde flere parkeringspladser, men håber med brevet at komme i dialog med rektor Jesper Vildbrad om de mange biler, der ender på Brydevej.

"Vi er selvfølgelig klar over den store udfordring angående de få parkeringspladser på jeres matrikel. Som rektor har du et medansvar for dette, hvorfor vi har en forventning om, at du er samarbejdsvillig vedrørende en tålelig løsning for alle parter. I sidste ende er et godt naboskab at foretrække," skriver grundejerforeningen i brevet til Jesper Vildbrad.

- Hvis vi havde en løsning på problemet, havde vi givet den, men det har vi ikke, så vi håber at kunne finde en i fællesskab, siger Ole Hanson.

Brydevej ender blindt op mod A. P. Møllersvej, hvor Svendborg Gymnasium ligger. Foto: Lasse Lund Hansen

Løsning på vej

Problemet er nået til Svendborg Kommune, der har været i kontakt med beboerne på Brydevej.

- Vi forstår godt beboernes bekymring, men vi er omvendt også nødt til at se på, hvordan vejen opfører sig trafikalt. Det er gener desværre ikke en del af. Vi kan kun forholde os til, om det er lovligt eller ikke lovligt, siger Søren Bach-Hansen, der er ejendomschef i Svendborg Kommune.

Overordnet set må eleverne gerne holde på Brydevej, så længe de almindelige færdselsregler omkring parkering er overholdt. Det er kun for enden af Brydevej, hvor de trafikale forhold med mange parkerende biler er problematiske, oplyser kommunen.

Kommunen er i øjeblikket i gang med at finde en løsning. Det skal nemlig altid være muligt at kunne vende bilen for enden af en blind vej som Brydevej.

- Der er en løsning på vej for enden af Brydevej, hvor de trafikale forhold ikke er overholdt. Vi håber at kunne præsentere den i løbet af efteråret, når politiet har godkendt en af de løsninger, som er i spil, siger Søren Bach-Hansen, der endnu ikke må afsløre, hvilke løsninger der er på tegnebordet.

Svendborg Kommune er blevet bedt om af Svendborg Gymnasium at kontrollere et af skolens parkeringsområder. Gymnasiet har indført restriktioner overfor eleverne, så skolens 126 medarbejdere har eneret til den ene af skolens parkeringsområder, der har 70 pladser. Skolens resterende 80 parkeringspladser må bruges af gymnasiets 1.200 elever.

