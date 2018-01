Naboer til omstridte vindmøller: Ingen vindere i den her sag

Det glæder naboerne, at Svendborg Kommune nu har givet et midlertidigt standsningspåbud for to vindmøller ved Ny Søby på Tåsinge.

De to 80 meter høje omstridte vindmøller på Tåsinge skal ifølge Svendborg Kommune stå stille fra mandag til der er undersøgt, om projektet kan lovliggøres - men det kommer de sandsynligvis ikke til.

Det har ikke været muligt at få fat på vindmølle-ejerne til et interview i dag.

Men vindmølleejer Peter Rasmussen er nemlig langt fra begejstret over det midlertidige standsningspåbud, der fredag eftermiddag kom fra Svendborg Kommune til de berørte vindmølleejere.

Han har ikke tænkt sig at følge påbuddet, fordi det vil medføre store skader på vindmøllerne og samtidig koste hans virksomhed over 12 millioner kroner, skriver han i en mail til TV2/ Fyn.

For ægteparret Grace og Hans Christian Wullf, der bor 350 meter fra de to omstridte vindmøller, er standsningspåbuddet en god ting. Men de synes også, at det er lidt sørgeligt, at det hele er endt ud, hvor det er endt.

Ingen respekt for omgivelserne

- Hvis de (vindmøllerne, red.) får lov til at køre, så går det ud over os. Og hvis de skal ned, så går det jo ud over dem. Jeg er spændt på om det stopper. Det ville selvfølgelig være rart for os, siger Grace Wullf til TV2/ Fyn, mens hun kigger på vindmøllerne ud af sit vindue på Tåsinge.

Sagen har stået på i omkring syv år, og naboerne har længe været trætte af støjen fra vindmøllerne. Men efter Peter Rasmussens udtalelse, har de svært ved at tro på, at kommunen snart kan finde en løsning.

- Det er meget typisk for hele det her forløb, at der ikke har været nogen som helst respekt for omgivelserne i det her, siger Hans Christian Wullf og fortsætter:

- Så selvom, at der kommer to klokkeklare afgørelser på, at plangrundlaget for det her mølleprojekt er ulovligt, og processen skal gå om, så har man ingen respekt for omgivelserne.

Det er ikke kun vindmøllernes naboer, der er utilfredse, også Danmarks Naturfredningsforening har hele tiden været imod, at Svendborg Kommune ville tillade opførelsen af de knap 80 meter høje møller.

Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde den 20. december 2017, at møllerne er opstillet på et ulovligt grundlag. Alligevel gav Svendborg Kommune samme dag tilladelse til, at møllerne blev taget i brug.

Men fredag eftermiddag, seks uger efter afgørelsen, trækker Svendborg Kommune nu midlertidigt ibrugtagelsen tilbage.

Ny lokalplan kan være på vej

Kommunaldirektøren har i dag ingen kommentar til Peter Rasmussens udtalelse om ikke at ville stoppe vindmøllerne. Han har tidligere forklaret, at der ifølge planen nu skal laves en såkaldt miljøkonsekvensvurdering, hvor man skal undersøge, om møllerne kan bruges i det naturfølsomme område, uden det har negative konsekvenser for naturen og dyrelivet.

- Hvis den vurdering viser, at det er muligt, så vil der være mulighed for at sætte møllerne i gang igen, mens vi så udarbejder det plangrundlag, der skal tilvejebringes. En ny lokalplan for eksempel, siger Erik Meldgård Bendorf til TV2/ Fyn fredag.

Kommunaldirektøren tør ikke spå om, hvor lang tid der vil gå, før miljøkonsekvensvurderingen er færdig, så ingen kan sige, hvor lang tid naboerne til vindmøllerne har fred og idyl.

