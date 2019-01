Skru ned: Naboer trætte af larm og natteroderi fra hotel

Larmen fra konferencehotellet Sixtus i Middelfart har været så slem, at flere af naboerne nu har henvendt sig til både politi og kommune i håb om at få hjælp.

Flere af beboerne mener, at larmen er taget til de seneste par år, og de ønsker, at hotellet tager hensyn til, at det ligger placeret lige midt i et beboelsesområde.

Helge Gøttsche og Per Kolberg bor begge tæt på vandet ved Fænø Sund i Middelfart. Det betyder samtidig, at de bor få meter fra hotel Sixtus. De to taler med TV 2/Fyn i Per Kolbergs have, hvor man kan se hotellet lige bagved.

- Der er jo ikke ret langt. Der er 90 meter ned til vandkanten, så det er nok noget nær det samme, (til hotellet, red) siger Per Kolberg.

Sixtus afholder både konferencer og brylluooer, og de larmer ifølge de to genboer.

- Det er typisk musik, og så er det også menneskabt støj, siger Per Kolberg.

- Det er næsten ikke til at forestille sig, hvor belastende og opslidende det er at blive vækket flere gange i løbet af natten den ene weekend efter den anden. Så det er et stort problem, siger Helge Gøttsche.

Natbevilling

Hotellet har natbevilling til klokken 05.00, og ifølge genboerne er det særligt i weekenderne, der er problemer med larm.

Skal der ikke være plads til, når man bor ved siden af et hotel, at der er de her fester?

- Jo, bestemt. Men ville de ikke godt holde det indendørs. Det er ikke sjovt flere gange i løbet af en weekend at skulle vækkes klokken fire om morgenen, siger Per Kolberg.

- Vi har da stor forståelse for det og synes også, der skal være plads til det. Men forskellen er, at vi er tvangsindlangt til hver eneste af de fester. Personalet og Sixtus' ledelse sidder jo et andet sted, så de oplever det aldrig. Gæsterne oplever det den ene gang, de er til fest. Vi får det hver gang, siger Helge Gøttsche.

Anerkender støj

Claus Nielsen, der er direktør for Sinatur Hotel og Konference, anerkender, at der er udfordringer ved at drive hotel midt i et beboelsesområde.

Gad du selv bo ved siden af?

- Det kan jo være generende, hvis man ligger om natten og gerne vil have sin søvn, og så er der lige pludselig støj fra nabohotellet. Det ville jeg også synes, siger Claus Nielsen.

I september målte et ingeniørfirma støjniveauet ved en fest, og her overskred støjen det tilladte niveau flere gange.

- Den viste, at i forhold til de støjgrænser, man har sat, så er der en overskridelse til nogen af de nærmeste naboer på visse tidspunkter af døgnet, siger Claus Nielsen.

Så I anerkender, at der er problemer med støj her?

- Det kan der ikke være to meninger om, så det gør vi, ja.

Undersøgelsen ligger nu hos Middelfart Kommune, der skal finde ud af, hvad der skal ske. Hotel Sixtus er klar til at rette op på problemet, men de mener samtidig, at de allerede er kommet naboerne i møde.

Det er som om, det er gået i hårdknude. Naboerne siger, at de gerne vil dialogen, og det siger I egentlig begge to, men det er som om, at der noget, der er gået helt galt.

- Jeg tror også, at hvis vi kunne hive en løsning ud af skabet og sige, det er det her, vi skal gøre, så havde vi også gjort det for længe, længe siden, siger Claus Nielsen.

Er det ikke blevet en personlig vendetta mod Sixtus?

- Overhovedet ikke, siger Helge Gøttsche.

- Hvis der var nogen, der kunne sige til mig, jamen vi hører, hvad I siger, og vi forsøger at lave nogle løsninger på problemet. Men man gør det modsatte. Man siger, hold nu op med at være hysteriske. Sure gamle mænd for enden af Teglgårdsvej, det er næsten ikke til at holde ud. Og så står man med den der fornemmelse, kan I da for fanden ikke høre, hvad jeg siger i det mindste og kvittere for det, siger Per Kolberg.

Hotellet forventer at få et påbud for overtrædelse af støjgrænsen, og den har de tænkt sig at rette sig efter.