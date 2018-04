Naboerne klager: Bagerbodens mange kunder larmer

En bagerbod i Kerteminde Kommune er blevet upopulær hos sine naboer, da boden trækker mange kunder til og dermed meget trafik.

Naboerne til Måle Bagerbod & Café i Kerteminde har klaget til kommunen. De er trætte af, at boden har mange kunder. De mange kunder larmer nemlig, og gør det svært at finde en parkeringsplads.

Nu har Måle Bagerbod og Café for nylig fået en alkoholbevilling, så boden fra næste uge kan sælge sine kunder en øl. Det frygter naboerne vil betyde endnu flere kunder.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Det er rigtigt, at her kan være mange biler, men folk kører langsomt og pænt, siger Sven Haarder, der er indehaver af Måle Bagerbod & Café.

Vigtigt at kunne tage godt imod folk

Sven Haarder er ærgerlig over, at naboerne klagede til kommunen, før de kom til ham. Meningen med alkoholbevillingen er ikke at få flere kunder.

- Det vigtigste er, at vi kan tage godt imod folk, og flere har udtrykt ønske om at få en øl til. Måle er en landsby under udvikling, og alt kan ikke være, sådan som det altid har været, siger Sven Haarder.

Sven Haarder vurderer, at han har omkring 200 til 300 gæster på en weekend i højsæsonen.

Han er ved at afsøge mulighederne for at skabe flere parkeringspladser ved sin bod.