Næsby-direktør rykker til Norge

Efter 13 år i Næsby Boldklub rykker klubbens direktør Sebastian Brydegaard de fynske teltpæle op og flytter til Norge, hvor han skal være med til at udvikle norske talenter.

Næsby Boldklubs direktør Sebastian Brydegaard er snart ikke at finde på Stærehusvej i Næsby. Faktisk er han snart ikke at finde, hverken på Fyn eller det danske. Han flytter nemlig til den norske Eliteserieklub FK Haugesund, hvor han skal være udviklings- og talentchef.

Det skriver Næsby Boldklub på dens hjemmeside.

- Jeg har fået en spændende mulighed for at udfordre mig selv i en norsk topklub, der med en bæredygtig forretningsmodel og fokus på talentudvikling har ambitioner om at konkurrere om medaljer i et land, som netop har besluttet at investere 300 millioner norske kroner yderligere i talentudviklingen i den kommende årrække, siger Brydegaard i en prssemeddelelse.

Fotballklubben Haugesund har i løbet af de seneste ti år stabiliseret sig som en top fem klub i det norske, og har i den kommende sæson en ambition om at kæmpe med om medaljerne. Klubben har et klart mål om at en-tredjedel af førsteholdstruppen skal udgøres af egenudviklede spillere, hvilket stiller store krav til klubbens talentudvikling i regionen.

Og det er netop det mål som den ellers fynske Sebastian Brydegaard skal være med til at realisere.

Fra spiller til træner

Sebastian Brydegaard har været i Næsby Boldklub i 13 år. De første mange år som spiller på klubbens førstehold, hvor han var med til at spille holdet op i 2. division og sideløbende som træner for diverse ungdomshold.

De seneste næsten fem år har han været fuldtidsansat i klubben, hvor han i første omgang var talentchef, 2. divisionstræner og samtidig tog DBUs Pro-licens uddannelse. Efterfølgende har Sebastian Brydegaard været direktør med både det sportslige og økonomiske ansvar i den fynske klub.

Formanden for Næsby Boldklub er glad på Sebastian Brydegaards vegne, men også ærgerlig over, at klubben mister ham:

Sebastian har fået en stor chance for at tage et skridt videre i sin egen personlige udvikling, hvilket vi naturligvis bakker 100 procent op omkring, og vi takker for den store og helhjertede indsats Poul Jørgensen, formand i Næsby Boldklub

- Sebastian og jeg har arbejdet tæt sammen i en årrække for at udvikle Næsby Boldklub til den stærke talentudviklingsklub, som vi har konsolideret os som i dag, så på den ene side er jeg naturligvis ærgerlig over, at vores tætte samarbejde stopper. Omvendt må vi som klub også være stolte af, at vi har udviklet endnu et talent, som er attraktivt for klubber på den højeste hylde. Sebastian har fået en stor chance for at tage et skridt videre i sin egen personlige udvikling, hvilket vi naturligvis bakker 100 procent op omkring, og vi takker for den store og helhjertede indsats, siger Poul Jørgensen i en pressemeddelelse.

Sebastian Brydegaard fortæller, at det da heller ikke har været en nem beslutning for ham og hans familie at skulle forlade det fynske og Næsby Boldklub.

- Jeg har haft en utroligt spændende og udviklende tid i Næsby Boldklub, hvor der både er sket meget i og omkring klubben samt for mig personligt, siger han.

Sebastian Brydegaard tiltræder sin nye stilling allerede den 1. februar, mens den øvrige familie flytter med 1. april.

Næsby Boldklub har meldt ud, at den efter grundige overvejelser har besluttet, at Sebastian Brydegaards arbejdsopgaver vil blive løst af bestyrelsen og klubbens driftsleder samt ved hjælp af en reorganisering internt, hvilket vil blive implementeret løbende i den kommende tid.