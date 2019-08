"Meget tilfredstillende": Næstbedste resultat i 166 år for fynsk bank

"Meget tilfredsstillende".

Sådan kan det seneste halvårsregnskab fra Middelfart Sparekasse ifølge administrerende direktør Martin Baltser bedst beskrives.

Nøgletal fra halvårsregnskab Resultat før skat (koncernen): 69.988 millioner kroner. I første halvdel af 2018 lød resultatet på 60.959 millioner.

Netto renteindtægter (koncernen): 129.434 millioner kroner.

Sparekassens egenkapital er per 30. juni 2019 1,3 milliarder. Kilde: Middelfart Sparekasse

På årets første seks måneder har koncernen hentet et overskud på 70 millioner før skat. Dermed er der ifølge virksomheden tale om det næstbedste halvårsregnskab i bankens 166 år lange historie.

Årsagen skal ifølge Martin Baltser findes i de mange låneomlægninger, som har præget banken første halvår af 2019.

- Jeg tror ikke, at nogen havde forudset den udvikling, vi har været vidne til i år, forklarer direktøren i pressemeddelsen.

De mange omlægninger af lån skyldes ifølge direktøren attraktive renter, der kun er blevet lavere i takt med, at året er skredet frem. Og her har banken tjent godt på gebyrerne for låneomlægningerne.

Sammenlignet med første halvår af 2018 er punktet "Gebyrer og provisionsindtægter" vokset med 18 millioner kroner til 140.946.000 kroner i første halvår af 2019

Opjusterer forventninger

Det næsten rekordgode halvårsregnskab smitter også af på direktørens forventninger til resten af 2019.

- Den store konverteringsaktivitet er fortsat i andet halvår, siger han og fortsætter:

- Derfor forventer vi nu et resultat for hele 2019 i niveauet 150-175 millioner kroner før skat på koncernniveau.

De store forvetninger skyldes foruden gebyrindtægter også et forventet salg på 75 procent af Sparinvest til Nykredit.

Sparinvest er ejet af en række danske banker herunder Middelfart Sparekasse, som kan se frem til en del af salgskagen. I marts vurderede Middelfart Sparekasse, at det stykke vil beløbe sig til cirka 50 millioner kroner.

Ved indgangen til 2019 lød forventningerne på hele året på mellem 90 og 110 millioner kroner før skat.