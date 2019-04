Min mening: Næstekærlighed kommer fra midten

Af Margit Lund Cramer, folketingskandidat, Kristendemokraterne

Ofte deles i rød eller blå blok, fordi man skal kunne tælle til 90. Det lettest bare at grovsortere. Vi i Kristendemokraterne tror på, at vælgerne er klogere end det!

Kristendemokratisk politik er hverken rød eller blå, men orange. Vi er ikke et religiøst parti. Vi er et parti, hvor fløjene kan mødes.

Kristendemokratisk ideologi er bygget på:

Næstekærlighed

Ansvar for vores fælles klode

Respekt for hinanden (ytrings- og trosfrihed)

Virkeligheden har langt flere nuancer end rød eller blå. Jeg er orange og vil kæmpe for borgerlig anstændighed og frihedsrettigheder med hjerte for de svageste og i ansvar for at arbejde for, at jorden bliver givet videre i bedre stand end vi modtog den af vore forfædre.

Dermed vil vi ikke regulere og bestemme med mere stat, sådan som en traditionel socialistisk ideologi er rundet af. Vi tror ikke på en frihed grundet på, at enhver er sin egen lykkes smed, sådan som liberalistisk ideologi er rundet af.

Vi i Kristendemokraterne vil hævde den enkeltes ret til et frit valg, i ansvarlighed og som en forvalter i et samfund, hvor vi skal dele med dem, der ikke har nok. Vi vil stoppe skinger flygtninge- og indvandrerpolitik. Børn skal ikke vokse op i fattigdom eller voksne leve som social udsatte.

Hertil er også civilsamfundet med private organisationer væsentlige medspillere til at skabe en godt, nært og trygt samfund for alle.

Jeg kæmper for det gode liv – for alle. Fra midten af dansk politik.