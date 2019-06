På med løbeskoene: Næsten 700 løbere samlede ind til hospitalsklovnene

Der var stor opbakning fra både børn og voksne, da der lørdag blev samlet penge ind til Danske Hospitalsklovne i Højby. Knapt 700 løbere havde snøret løbeskoene for at løbe enten to eller fire kilometer i en god sags tjeneste.

Blandt deltagerne var Mads Demant fra Odense, som løb fire kilometer sammen med sin 11-årige søn Andreas, der er spastiker og derfor sidder i kørestol.

- Vi vil gerne støtte op om det gode formål, som hospitalsklovnene er. Vi gør desværre brug af dem i hverdagen, hvor vi ofte er indlagt med vores søn, som lider af cerebral parese. Derfor synes vi, det er fedt at kunne give noget tilbage, og så har vi bare en sjov dag sammen med en masse dejlige mennesker her i Højby, sagde Mads Demant, inden han begav sig ud på ruten på fire kilometer sammen med sønnen, Andreas.

Afholdes for femte gang

Det er femte år i træk, at der bliver løbet til fordel for hospitalsklovnene i Højby. Første år var der knapt 400 deltagere, men siden er der kommet flere og flere løbere med.

Det koster 70 kroner at deltage i løbet. Heraf går 58 kroner direkte til Danske Hospitalsklovne.

Sidste år blev der indsamlet 153.000 kroner til hospitalsklovnene, og i år bliver der også sendt mere end 100.000 kroner afsted til klovnene.

Det forventer Allan Peterson, som sammen med sin hustru, Tina Peterson, har arrangeret Højby Klovneløb de sidste fem år.

Lokale ildsjæle

Parret har heldigvis aldrig selv haft indlagte børn, men netop derfor bruger de gerne flere måneder hvert år på at arrangere løbet.

- Vi har ikke haft indlagte børn, men det har mange andre. Mange af vores venner har stiftet bekendtskab med klovnene, og vi hører, hvilken forskel de gør. Så det rammer os lige i hjertekulen. Familier med indlagte børn har måske ikke lige overskud til at arrangere det her, men det har vi, og så giver vi den en skalle, siger han til TV 2/Fyn.

For Mads og Andreas blev det, udover fire kilometer, også til tre omgange på en 400 meter lang løbebane, hvor sponsorere gav 5 kroner per omgang. I alt blev der løbet 2.000 omgange, så sponsorerne måtte donere 10.000 kroner.

- Det er fedt at kunne give noget tilbage til hospitalsklovnene, fordi de giver os så meget. Samtidig får man selv noget ud af det ved løbe. Men at se så mange støtte op, som måske aldrig får brug for en hospitalsklovn, det synes jeg er vildt rørende og fantastisk.

I løbet af juni bliver der afholdt klovneløb i hele landet til fordel for Danske Hospitalsklovne.