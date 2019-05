Siden sidste EP-valg: Næsten dobbelt så mange har brevstemt i Odense

Torsdag var der kø på Borgernes Hus i Odense, da et stort antal var mødt op for at benytte den sidste mulighed for at brevstemme til europaparlamentsvalget.

Og brevstemmernes voksende popularitet kan også ses i det endelige antal afgivne brevstemmer i Odense. Det fortæller kommunikationskonsulent i Odense Kommune, Christina Larsen.

- Til det europaparlamentsvalget er der 8.022, der har afgivet brevstemmer her i Odense, siger hun.

Ved det seneste EP-valg i 2014 var der 4.428, der brevstemte. Altså har 3.594 flere valgt at benytte sig af muligheden for at brevstemme i Odense.

Det flugter med tal fra Danmarks Statistik, der viser, at brevstemmer bliver mere og mere populære. I samtlige af landets storkredse steg antallet af brevstemmer fra EP-valget i 2009 til EP-valget i 2014.

I Fyns Storkreds steg det fra 9.480 til 10.777.

Torsdag var TV 2/Fyn til stede på Borgernes Hus, hvor folk stod i kø for at brevstemme. Her fortalte chefen for borgerrådgivningen i Borgernes Hus, at der også er kommet flere brevstemmere i Odense.

- Gennem de seneste valg har vi kun set en stigning, sagde hun til TV 2/Fyn.

