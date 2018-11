Fartkontrol: Næsten hver anden kørte for stærkt i morgentimerne

37 biler. Så mange kørte for hurtigt, da Fyns Politi onsdag formiddag lavede trafikkontrol i Højrup på Midtfyn.

Ifølge Fyns Politi var trafikkontrollen placeret inden for bygrænsen.

Det var der altså flere af bilisterne, der ikke kunne overholde, oplyser politiet.

Lige nu er der ATK måling i Højrup ved Højrupvejen 39. Det er byzone =50 km/t. På 2½ time er ca. 80 køretøjer passeret og de 37 har kørt for stærkt – det er næsten 50% 😳 😱😡 Ca. 5 får et klip og nogle stykker er lige under. Vi holder her pga. en borgerhenvendelse. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 28, 2018

- I morges så det voldsomt ud, understreger Preben Ingemansen, der er operativ leder i færdselsafdeling ved Fyns Politi.

Resultater for onsdagens kontrol Politiet registrerede i alt 400 bilister i tidsrummet 07.18 til 13.42

69 bilister kørte for hurtigt.

Man får en bøde for at køre for stærkt, hvis politiet måler en hastighed på 59 kilometer i timen indenfor bygrænsen.

Dagens hurtigste bilist blev målt til 91 kilometer i timen. Det giver en betinget frakendelse af kørekortet. Kilde: Fyns Politi og FDM

Frem til klokken cirka 10 observerede politiet omkring 80 køretøjer. 37 af dem kørte ifølge politiets fartkontrol for stærkt.

Fem bilister får et klip i kørekortet. Det betyder, at de har kørt mindst 66 kilometer i timen. Det svarer til overtrædelse af hastighedsgrænsen på 30 procent.

Trafikkontrollen foregik i tidsrummet 07.18 til 13.42. Og det er ikke tilfældigt, forklarer Preben Ingemansen:

- Vi har et rimeligt godt indblik i hvilket tidsrum, der bliver kørt for stærkt.

Han fortæller, at det særligt er i myldretiden, at folk trykker for hårdt med højre fod.

Til stede på baggrund af henvendelse

Preben Ingemansen fortæller, at politiets trafikkontrol var til stede på grund af to borgerhenvendelser. Det er tredje gang, at politiet laver kontrol i Højrup.

Han opfordrer andre borgere til at henvende sig til politiet, hvis de mener, at der bliver kørt for hurtigt.

Alene i år har Fyns Politi modtaget 403 borgerhenvendelser møntet på, at der bliver kørt for hurtigt.

- Vi vil gerne vide, hvor og hvornår der bliver kørt for stærkt, forklarer Preben Ingemansen.