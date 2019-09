Problemer med sikkerheden: Næsten hver fjerde fynske botilbud har fået påbud

På næsten hvert fjerde botilbud på Fyn for sindslidende og handicappede er der større problemer med beboernes sikkerhed. Det viser en gennemgang af resultaterne på Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS) hjemmeside, som TV 2/Fyn har lavet.

- Det er vældig uheldigt at vi er i nogle tal, der er så voldsomme, siger Anne Hvidberg Jørgensen, der er

formanden for Sind i Region Syddanmark:

Men tallene kommer ikke bag på hende.

- Det er svært at styre et botilbud. Der er måske ligeså mange beboere som der er diagnoser, men det skal selvfølgelig styres bedre, end det gør nu, tilføjer hun.

TV 2/Fyn har gennemgået alle §105, §107 og §108 botilbud, som har haft besøg af STPS de seneste to år. I alt har 23 bosteder haft besøg og på fem af dem er der ifølge STPS større problemer med patientsikkerheden. Det er så alvorligt, at det udløser et påbud fra styrelsen.

Hvad §105, 107§ og §108? §105: Almene boliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

§107: Midlertidig boligform til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§108: Længerevarende boligform til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Se mere

15 har mindre problemer med patientsikkerheden, og kun tre ingen problemer af betydningen for patientsikkerhed - ét af dem er Botilbuddet Fangelvej, som lige nu undersøges igen af STPS, efter at kvinde døde på Botilbuddet den 20. maj. En sag som TV 2/Fyn over de seneste uger har afdækket.

Hvad betyder et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed Et påbud er en juridisk sanktion, der pålægger behandlingsstedet at opfylde visse patientsikkerhedsmæssige krav. Et påbud kan først ophæves, når det kan dokumenteres, at de krav, der er stillet, er opfyldt. Når et påbud ikke længere findes i på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, er det blevet ophævet. Kilde: stps.dk Se mere

Krav til kompetencer

Fælles for alle fem påbud på Fyn var dokumentation var generel mangelfuld og usystematisk, hvilket resulterede i manglende beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle

Ifølge Jimmi Nielsen, der er professor i klinisk medicin kan en af forklaringerne på udfordringerne ved botilbud og bosteder være, at personalet ikke har de rette kompetencer.

- Det kan være personalet ikke er sundhedsfaglige, hvor man ikke har sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Især når det kommer til håndtering af medicin, så er det noget, der ligger dybt forankret i det autoriserede sundhedspersoners uddannelse, forklarer han.

Den opfattelse deler Anne Hvidberg Jørgensen ikke.

- Det handler ikke så meget om kompetencer, det handler om, hvordan kulturen er på bostedet. Eksempelvis om man har en synlig ledelse, og om man gør tingene på samme måde.

Hun ser udfordringer et andet sted.

- Der skal være overvågning over dem, der bor der, men samtidig skal de føle, at det er deres hjem. Derudover skal der en ordentlig medicinhåndtering, siger Anne Hvidberg Jørgensen.

Er det nok med flere midler til området, eller skal man fra Christiansborg nedsætte nogle krav til personalets kompetencer?

- Jeg tror ikke der er noget i vejen med midlerne. Jeg tror, der er noget i vejen med den kultur, der foregår på de enkelte bosteder. Hvert bosted har deres egen måde at gøre tingene på, og dét burde opgraderes.

Hvad er det for en kultur?

Det kommer an på ledelsen, men nu har vi et frisk eksempel fra et botilbuddet på Fangelvej. Det handler meget om kulturen på det bosted. Selvfølgelig skal der være regler og uddannelse. Men man kan ikke skære det ud på den måde, for det kommer an på den enkelte borger, der bor der, afslutter Anne Hvidberg Jørgensen.