Næsten tågefrit på Fyn: Regn det meste af dagen

Mandagens tåge, der lå tungt over Fyn, er næsten forsvundet tirsdag morgen. Fynboerne står i stedet op til en meget blandet landhandel med regn og lette skyer.

Det oplyser DMI.

- Det er faktisk bare et meget trist vejr her tirsdag. En blandet landhandel, kan man godt sige. Der er både regn, diset og skyer tirsdag morgen, siger Mette Wagner, der er vagtchef ved DMI.

Hun fortæller, at selvom tågen fra mandag er så godt som forsvundet, så er der stadig meget gråt vejr. Enkelte steder kan der også være lidt diset. Men ifølge vagtchefen er det intet i forhold til mandagens tykke tåge i det fynske.

- Der er meget våde veje, og temperaturerne på Fyn ligger over frysepunktet. På tåsinge er der omkring fire plusgrader, mens der på resten af Fyn er omkring de to grader, oplyser Mette Wagner.

Vinden kommer fra nord, og der vil ikke være meget af den.

Gråt hele dagen

Faktisk vil hele tirsdagen komme til at bære præg af trist vejr, ifølge DMI. Der vil stadig være diset og skyet, når solen rigtig står op, og regnen vil også fortsætte det meste af dagen.

Sidst på aftenen vil det våde vejr først slippe Fyn, og fynboerne kan glæde sig over, at onsdagen vil komme til at se lysere ud. Onsdag vil solen nemlig komme frem og foråret vil vise sin kulør.