Efter fire års kamp: Nævn freder 425 hektar natur vest for Odense

Fredningssagen går fire år tilbage i tiden, da Danmarks Naturfredningsforening sammen med Odense Kommune rejste sagen, og nu er det altså besluttet, at området skal fredes.

Stor naturværdi

Fredningsnævnet beskytter enestående naturværdier, og det er netop, hvad man finder i Hesbjergkilen, som rummer et stærkt kuperet landskab med masser af skov og enge.

Derudover holder den sjældne og rødlistede engperlemorsommerfugl til - en art, der er i fare for at forsvinde. Fredningen skal være med til at sikre, at området fremover beskyttes langt bedre.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.