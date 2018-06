Natascha og Daniella vil bestige Afrikas højeste bjerg

De to søstre 10-årige Natascha Østergaard Nielsen og 13-årige Daniella Østergaard Nielsen vil bestige Kilimanjaro i Afrika for at samle penge ind til Danmarks Hospitalsklovne.

De bliver de første piger under 15 år, der bestiger Afrikas højeste bjerg. Søstrene Natascha Østergaard Nielsen på ti år og Daniella Østergaard Nielsen på 13 år vil bestige Kilimanjaro for at samle penge ind til Danske Hospitalsklovne.

Det startede lidt som en spøg, efter at Nastacha Østergaard Nielsen lavede en opgave om Tanzania, hvor Kilimanjaro ligger. Men så tog det ene ord det andet, og nu har pigerne købt udstyr og påbegyndt træningen.

Søstrene har allerede fået mange kilometer i benene. De har blandt andet trænet i Svanninge Bakker og været på Bornholm for at gå på klipper. I sommerferien har de planer om at skulle gå hver dag i en uge i Tyskland.

De ved, at udholdenheden og højdesygen bliver de største udfordringer på turen.

- Vi vil ikke gå så hurtigt op (ad Kilimanjaro red.), som andre gerne vil. Vi tager det stille og roligt og prøver at holde vores eget tempo, siger lillesøster Nastacha Østergaard Nielsen.

Når Daniella og Natascha når toppen af Kilimanjaro bliver de mødt af dette skilt. Foto: Peter MartellAFP/Ritzau Scanpix/arkiv

Hospitalsklovne gør en forskel

Pigernes tur til toppen af Kilimanjaro skal samle penge ind til Danske Hospitalsklovne.

- Hospitalsklovne gør en stor forskel i hverdagen for de børn, der ligger syge på hospitalerne. De tager mange uddannelser for at kunne gøre det, de gør. De hjælper ikke kun børnene, men også famlierne med at komme gennem det, siger Daniella Østergaard Nielsen.

Hvis man vil støtte pigernes projekt, kan man give én krone per højdemeter, pigerne når op ad bjerget. Da Kilimanjaro er 5.895 meter højt, kan pigerne altså samle næsten 6.000 kroner ind per velgører, hvis de når toppen.

Du kan følge pigerne på deres Facebook-side.

Turen op ad Kilimanjaro sker til efteråret, hvor pigerne sammen med deres far og en erfaren bjergbestiger sigter mod toppen.