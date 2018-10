Politiker: Nationalskjalden skal have en plads med sit navn

Kim Larsen bør få en gade eller plads opkaldt efter sig. Sådan lyder budskabet fra Anders W. Berthelsen, der er medlem af Odense Byråd for Odense Kommune.

- Han er i en vægtklasse, hvor man sagtens kan gøre det, lyder det fra Socialdemokraten.

Stedet - en Kim Larsens Plads eller lignende kræver, at man omdøber eller bygger ny infrastruktur. Familien - pårørende skal være indforstået med, at deres afdøde lægger navn til en vej eller plads. Tid - man må ikke opkalde noget efter nulevende eller nyligt afdøde. Derfor skal der gå lidt tid inden Kim Larsens Plads kan blive til virkelighed.

Kilder: Odense Kommunes retningslinjer for navngivning af veje og pladser samt Anders W. Berthelsen

Selvom han ønsker en plads med Kim Larsens navn, så er Anders W. Berthelsen realist.

- Der er lige nogle forhindringer, forklarer han. Ifølge politikeren tæller det eksempelvis placeringen af stedet og familiens ønsker.

Socialdemokraten understreger, at der formodentlig vil gå et par år inden Kim Larsen kan lægge navn til en plads eller vej. Det er ikke nødvendigvis skidt, påpeger han.

- Jeg tror, det er en god idé, at man lige trækker vejret. Er det nu også en person, der er langtidsholdbar og har en anerkendelse, som også gælder om nogle artier, lyder det fra Anders W. Berthelsen.

I klasse med andre kendte Odenseanere

Hvis Kim Larsens Plads eller Kim Larsens Boulevard bliver til virkelighed, kan den fynske sanger kommer i samme klasse med flere andre odenseanere. Listen tæller blandt andre skuespiller Ove Sprogøe og fodboldtræneren Richard Møller Nielsen.

De to odenseanere har begge pladser opkaldt efter sig. Derudover har også tegneren Claus Deleuran fået opkaldt en plads efter sig. Det samme gælder den fynske forfatter Morten Korch.

Fælles for de fleste af pladserne er, at der typisk går noget tid fra dødsfald til navngivelse. I Ove Sprogøes tilfælde gik der knap et halvt år. Også familien til Richard Møller Nielsen måtte vente. Her var vente dog noget kortere, da pladsen blev indviet et par måneder efter fodboldtrænerens død.

