"Homo-lobbyen skal knuses": Nationalsocialistisk hærværk efterforskes som mulig hadforbrydelse

Plakater og bannere med budskabet om at ’knuse homo-lobbyen’ blev torsdag klistret op på facaden hos Lambda, der er en forening for homo- og biseksuelle samt transpersoner på Fyn.

Det er personer med tilknytning til Den Nordiske Modstandsbevægelse, der også kalder sig Nordfront, som står bag.

På sin hjemmeside beskriver bevægelsen sig som en revolutionær, nationalsocialistisk kamporganisation, hvis formål er at skabe 'et stærkt og forenet Norden,' ligesom de beskriver nationalsocialismen som bevægelsens ledestjerne.

- Jeg bliver enormt harm. Og jeg bliver egentlig også ret rystet over, at det kan ske i dagens Danmark, at der er nogen, der har sådan nogle markante holdninger og er drevet og motiveret af had. Det giver simpelthen ikke mening for mig, siger Sarah Baagøe Petersen, der er presseansvarlig hos Lambda.

Det var billeder som disse, der blev klistret op på facaderne hos Lambda. Foto: Nordfront.dk

Hun forklarer, at de på videoovervågningsbilleder kan se, at der kommer to unge mænd hen til facaden uden for foreningens lokaler, der ligger i Brogade centralt i Odense.

- De kaster noget lim på døren og begynder at klæbe materiale op og sætter noget markeringsbånd op også, siger Sarah Baagøe Petersen.

Bliver forstyrret

Sarah Baagøe Petersen fortæller, at de to unge mænd bliver forstyrret i ophængningen af to forbipasserende yngre mennesker, der begynder at tage ’knus homo-lobbyen’-materialet ned igen.

Der opstår en ret voldsom meningsudveksling mellem de to parter, inden de alle forsvinder fra stedet.

- Den unge mand (der forstyrrer aktivisterne, red.) hiver minebåndet ned og jager dem faktisk væk. Han kommer også med nogle gloser, der ikke er så pæne, men det har jeg ikke noget problem med. Vi er bare rigtig glade for, at de handler, siger Sarah Baagøe Petersen og fortsætter:

- Der skal lyde en stor tak til dem. De må meget gerne kontakte os, for vi vil rigtig gerne sige tak til dem, fortæller den presseansvarlige.

Da Lambda lidt senere piller plakaterne ned, finder de ud af, hvem der står bag episoden.

- Efterfølgende kan vi så også se på Nordfronts hjemmeside, at det er dem, der har lavet den her aktion mod ’homo-lobbyen, der skal knuses', siger Sarah Baagøe Petersen.

Den Nordiske Modstandsbevægelse vil ifølge deres hjemmeside med hærværket, eller aktionen som de kalder den, gøre opmærksom på deres synspunkter, som blandt andet går på at forbyde homoseksualitet i det offentlige rum.

Hadmotiveret forbrydelse

Hærværket er meldt til Fyns Politi, der tager anmeldelsen meget alvorligt.

- Det er uacceptabelt. Den personlige frihed er ukrænkelig, og man kan sige, at de her også tilhører en gruppe, der er særligt beskyttet af straffeloven, og derfor tager vi det også ekstra seriøst, siger politikommissær Per Franch, som i sit arbejde blandt andet fokuserer på hadforbrydelser.

Politiet går nu videre med at forsøge at klarlægge, hvad der egentlig er sket, og vil nu forsøge at opspore de personer, der er aktører i sagen. Derefter vil de blive kaldt ind på politigården til en afhøring.

Vi vil gerne give igen med kærlighed. De må gerne komme på besøg i vores forening og høre lidt mere om, hvad det handler om. Det er de hjerteligt velkomne til Sarah Baagøe Petersen

- Vi karakteriserer det som en hadmotiveret hændelse eller hadmotiveret forbrydelse. Det må den nærmere efterforskning vise, hvor vi er henne på skalaen, fortæller politikommissæren.

Vil give igen med kærlighed

Tilbage på Brogade kan Sarah Baagøe Petersen konstatere, at det ikke er første gang, der er blevet begået hærværk mod foreningens lokaler. Fornylig fik de smadret ruder efter stenkast.

Også disse episoder er meldt til politiet, men i modsætning til stenkasthændelserne har Lambda denne gang også valgt at gå ud i offentligheden.

- Tidligere har vi blot meldt det til politiet. Denne gang melder vi det offentligt ud og siger ’prøv og hør – det her er faktisk noget, der sker i dagens Danmark. Og det er der mange, der ikke ved sker. Derfor råber vi op denne gang. Det her vil vi ikke stå model til, understreger Sarah Baagøe Petersen, der i samme åndedrag inviterer Nordfront på besøg hos Lambda, så foreningen kan fortælle mere om deres arbejde.

- Vi vil gerne give igen med kærlighed. De må gerne komme på besøg i vores forening og høre lidt mere om, hvad det handler om. Det er de hjerteligt velkomne til, siger Sarah Baagøe Petersen.