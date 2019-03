Kyst- og Lystfiskerturisme: Nationalt center placeres ved Helnæs

Udvalget for Miljø, Teknik og Plan og Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune har enstemmigt fundet en placering til det kommende nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.

De to udvalgs medlemmer har fulgt indstillingen fra kommunens embedsværk og valgt at placere centret på den kommunalt ejede Agernæs Havn, der ligger ved Brydegård på vej mod Helnæs.

I Finanslovsaftalen fra december 2017 fik Assens Kommune tildelt 32 millioner kroner fordelt over fire år til etablering af centeret.

Og i oktober havde den vestfynske perle besøg af fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), som lancerede Danmarks nye lystfiskerstrategi, som således skal udspringe fra havnen på Agernæs.

Trafikken vil øges ved Agernæs Havn

Et af argumenterne for at udpege Agernæs Havn som centrum for den nationale strategi har været, at infrastrukturen skulle være egnet, og at centeret skulle ligge tæt ved havet.

- Vi må forvente en del trafik omkring centret og i nærområdet, og derfor er det væsentligt, at infrastrukturen kan bære det, sagde Dan Gørtz, formand for kommunens Miljø, Teknik og Plan-udvalg, inden afgørelsen.

Han tilføjede:

- Derfor synes jeg personligt, at placeringen ved Agernæs Havn virker som en god placering. Her er jo i forvejen en havn med daglig færdsel, parkerede biler og både.

