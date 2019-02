Naturforkæmpere vil plante skov på forurenet grund i Nyborg

Fire hektar skov skal plantes på det stærkt forurenede areal på Storebæltsvej, hvor Nyborg Lynfrost tidligere havde til huse. Forureningen af grunden fandt sted tilbage i 1960’erne, hvor Danske Gasværkers Tjærekompagni havde deres fabrik, hvor der blandt andet blev fremstillet det giftige stof fenol.

Det nye forslag om at plante en skov kommer fra Benny Stougaard, Per Nyegaard Olesen, Hans Henrichsen og Peter Jordhøj, som er initiativtagere til komiteen Plant et Træ i Nyborg.

Forslaget fra gruppen er et indspark i debatten om Nyborgs byudviklingsplan “En samlet by”, hvor et af punkterne blandt andet drejer sig om den forladte fabriksgrund på Storebæltsvej. Tidligere har der blandt andet været forslag om at bygge hotel eller indkøbscenter på grunden.

- For det første fortjener Nyborg en smuk, grøn indgang til byen, og for det andet kan en skovrejsning på arealet forhåbentlig også løse de forureningsproblemer, der er på grunden, siger formanden for Plant et træ i Nyborg, Benny Stougaard.

Vil have fonde med i projektet

De fire initiativtagere vurderer, at det vil koste cirka 40-50.000 kroner per hektar at plante skov på de i alt fire hektar - alt afhængig af træsorten.

Der er dog stadig lang vej, før en eventuel ny skov i udkanten af Nyborg kan blive plantet. Først skal bygningerne på grunden frikøbes og efterfølgende rives ned. Først derefter kan træerne blive sat i jorden.

Derfor kan det hurtigt blive en bekostelig affære at gøre den forurenede grund planteklar. Derfor ser formand Benny Stougaard gerne, at der kommer flere aktørere med i projektet.

- Det er altså ikke kun Nyborg kommune, der skal stå for frikøb af de gamle frysehuse, nedrivning af de slidte bygninger og udgifterne til skovrejsningen. Kommunen skal naturligvis være med, men pengene skal også komme via Miljøstyrelsen og fondsmidler, siger Benny Stougaard.

Ingen videnskabelig garanti

Selvom forslaget om at plante en ny skov er et forsøg på at fjerne noget af forureningen på grunden, så er der ingen videnskabelig garanti for, at træer rent faktisk kan fjerne forureningen.

Det siger Ulrich Gosewinkel der er ph.d. og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet.

- Vi har desværre endnu ikke evidens for at kunne sige, at beplantning kan fjerne forurening. Men ud fra den almindelige erfaring vi har, så kan vi sige, at planter og træer muligvis kunne være løsningen på et forureningsproblem, siger han.

Seniorforskeren betegner et skovrejsningsprojekt i den størrelsesorden som ”absolut spændende for biologer at kunne være en del af”.