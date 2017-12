Naturgas-handel: Ejer- og kapitalforhold ikke på plads endnu

Først næste år vil de nye ejere af fynsk naturgas kunne afsløre ejerkreds og ejerandelene.

Det står fast, at NGF Nature Energy i fremtiden ejes af den engelske kapitalfond Pioneer Point Partners og den amerikanske kapitalfond Davidson Kempner.

Men hvem, der skal eje hvor meget, og hvor meget partnerne hver især vil skyde i virksomheden, er fortsat uafklaret.

En gang i det nye år vil de forhold komme på plads, siger Sam Abboud fra køberselskabet Pioneer Point Partners, der ifølge oplysninger på pressemødet i dag har investeringer for mere end fem milliarder kroner bag sig.

Davidson Kempner er dog giganten i forholdet. Den amerikanske kapitalfond, der mest er kendt herhjemme for at have købt belastede lån igennem Finansiel Stabilitet, bestyrer aktiver for 163 milliarder kroner.

Pioneer Point partners håber også på at få en dansk pensionskasse med i ejerkredsen, men nogen konkrete navne er ikke i spil.

Sam Abboud slog fast på pressemødet fredag, at investeringerne i det fynske naturselskab er langsigtede.