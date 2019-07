Nedbrændt iværksætterhus bliver ikke genrejst

Det nedbrændte iværksætterhus Munk House i Hjallese i Odense genrejses ikke, efter det er blevet revet ned.

Læs også Endnu en påsat brand i Nyborg - tæt på de ti andre brande

Huset brændte voldsomt 2. april, og ejeren af bygningen har efter dialog med forsikringsselskabet besluttet at rydde og sælge grunden.

- Det er et rent praktisk spørgsmål om, at vi nu er i en helt anden situation, end vi var tidligere, siger Helge Munk til TV 2/Fyn.

- Jeg har ikke et miljø, jeg kan tilbyde en masse iværksættere. Det skal først bygges op, forklarer han.

00:09 Sådan så det ud, da branden rasede. Video: Privatfoto: Danny Larsen Luk video

00:15 Der var kraftig røgudvikling fra bygningen. Luk video

Iværksættere genhuset

Da branden opstod, holdt en lang række iværksættere til i Munk House på Egelundvej. De blev dog - med hjælp fra offentligheden - flyttet over i andre lokaler, hvor de har holdt til siden.

- Alle sammen er flyttet ud. Det var jeg utrolig glad for, at vi fik så meget støtte dengang. I løbet af en uge blev de placeret i mange af de miljøer, som allerede findes. Det vil sige, de er godt i gang, og så vil det være rimelig dumt, hvis de skyldte mig et eller andet. Det gør de ikke. De skal bare blive og have fuldt drej på, siger Helge Munk.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden 2. april. Én person blev dog kørt til Odense Universitetshospital til observation for røgforgiftning.

Branden opstod ifølge politiet sandsynligvis på grund af et cigaretskod, der blev smidt på tagterrassen. Det tog flere timer at få den voldsomme brand under kontrol.