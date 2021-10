For fem år siden var der for mange huse på Ærø - nu skal helårshusene tilbage

- Så længe vi har så mange helårshuse, men som jo så bruges til fritidshuse, så ser det ud som om, at der ikke er brug for lejeboliger, påpeger Jens Weiss, der er spidskandidat for Ærø Centrum.

Flemming Boye fra DF foreslår, at der kom flere private investorer til øen, som kan give noget volumen i lejeboliger, mens Lennart Mogensen har et helt andet forslag.

- Jeg har appelleret til, at mange af de håndværkere, vi har, bygger lejeboliger. Men de har så travlt med at arbejde på fritidshusene, at de ikke har tid til at bygge nye, påpeger han.