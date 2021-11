Dårlig økonomi og et udrejsecenter: Langelændere skal skabe glade historier, der kan trække børnefamilier til

- Vi skal garantere skoler i nord, syd, midt og på Strynø. For det er vigtigt for børnene og lokalsamfundet. Og så har børn, forældre og det omkringliggende miljø et stort ansvar for, at skolerne så kan blive her, påpeger hun.

Det får desuden René Larsen til at supplere:

- Vi ligger faktisk brofast for enden af motorvejen, det giver mulighed for ø-liv og at pendle til og fra.

Der mangler strategi

Blandt alle fire politikere er der enighed om, at langelænderne selv skal være med til at formidle den gode fortælling om Langeland.

Men den køber Kristoffer Voss ikke ind på.