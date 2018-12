Nedlagt brugs bliver til pizzeria og mødested

De fysiske dagligvarebutikker er under pres. Siden 2010 er mere end hver 10. lukket. Særligt er det svært for butikkerne at få det til at løbe rundt i de mindre byer på landet, hvor mere end hver femte er lukket.

Men butikkerne er vigtige for at bevare liv i byerne. Derfor kæmper de flere steder for at løse problemet.

Et af stederne er Vester Hæsinge på Sydfyn. Brugsen lukkede for et år siden. Efter mere end 108 år var det slut med en brugs i byen.

En gruppe frivillige ryddede lørdag op den nedlagte i brugs. De vil skabe nye liv i den tomme bygning. Den nedlagte brugs bliver til pizzeria, bake-off-bageri, kiosk og mødested.

- Det vigtigste er at have et sted at samles. Det er der folk mødes. Det er det vigtigste i et lokalsamfund som vores, siger Jan Damsted fra Vester Hæsinge.

Stiftede anpartsselskab

Kort tid efter at Vester Hæsinge og omegns Brugsforening gik konkurs gik lokale borger og erhvervsdrivende i gang med at samle penge ind med det formål at overtage bygningen og den tilhørende benzintank.

Til det formål stiftede de VHE-Invest ApS. Der blev samlet godt en kvart million kroner ind, og i slutningen af januar lykkedes det selskabet at overtage brugsforeningsbygningen og benzintanken.

Den 16. marts genåbnede tankstationen i samarbejde med det danske benzinselskab Go'on.

Som en del af aftalen går et ørebeløb per solgt liter brændstof til Vester Hæsingeegnens Udviklingsråd. Aftalen har foreløbigt betydet, at VHE-Invest ApS har kunnet støtte Udviklingsrådet med 13.000 kroner.

Pizzeria og lidt dagligvarer

Næste trin er etablering af et pizzeria i bygningen. VHE-Invest ApS har indgået en aftale med Haris Suljovis, der driver et pizzeria i Fraugde.

- Han kan lave pizzaer, og han er god til det. Han vil også gerne med tiden lave noget kiosk, fortæller Jan Damsted, der også er direktør i det nystiftede lokale investeringsselskab VHE-Invest ApS.

Den 1. maj begynder Haris Suljovisat efter planen at bage pizzaer til kunderne i Vester Hæsinge, og med tiden håber han så at kunne udvide med friskbagt bake-off-brød, begrænset dagligvareudsalg og kioskvarer.