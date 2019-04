Ny bydel: Nedrivning af postbygning kan skabe nyt liv

Det er nysgerrige blikke, der kigger rundt, efterhånden som de bliver ført rundt i postbygningen på Dannebrogsgade.

- Den er koloenormt stor, og vi er nysgerrige efter at se det, siger apoteker Ragnhild Jensen, der har valgt at møde op til rundvisningen.

Der var faktisk så mange interesserede, at Odense Arkitekturfestival måtte arrangere en ekstra rundvisning. For det er en bygning, de fleste odenseanere har gået eller kørt forbi, men ikke været indeni.

De interesserede fik mulighed for at kigge rundt i mange kroge af huset. Foto: Reza Sahraei.

Nogle har måske et minde om at have været lige indenfor hoveddøren, dengang der var postbutik. Og andre har måske deres jævnlige gang i fitnesscentret, men derfra og så til at tro, men kender bygningen - der er meget langt. For den er stor. Og det meste af kolossen er lukket af.

Det er ikke for sjov, at byggestilen hedder brutalisme. Odenses enorme postbygning signalerer lukkethed, som den står mellem Dannebrogsgade og Thomas B. Thriges Gade.

Men den blev heller ikke bygget til at invitere borgerne indenfor. Da Post- og Telegrafvæsenet byggede de 35.000 kvadratmeter i perioden 1980-83, var det udelukkende for at skabe en myretue af effektivitet, så de store mængder af brevpost kunne blive leveret i danskernes brevsprækker næste morgen.

Den tid er forbi.

80'ernes floder af brevpost er svundet ind til en lille pyt, og i 2005 blev postsorteringen flyttet til Taulov ved Fredericia.

Nye planer på vej

De nuværende ejere af bygningen hedder Park Street Nordicom, og med rundvisningen inviterer de til nye idéer for bygningen.

- Vi er spændte på at se deres reaktioner på, hvordan bygningen ser ud, siger Morten Fassov, der er forretningsudviklingschef ved Park Street Nordicom.

Noget af bygningen bliver i dag brugt til kontorer og som nævnt fitnesscenter, men en stor del står gabende tom. Og det vil ejerne gerne ændre på - både på lang sigt og kort sigt.

- Vi har tanker om en helt ny bydel på området med op til 95.000 kvadratmeter, som jo får en rigtig god placering lige op mod togstationen. Så det ligger rigtig godt i forhold til at kigge ind i en fremtid med en masse nye funktioner, siger han.

Og dermed er der åbnet for at rive bygningen ned.

- På lang sigt kunne det godt være en nedrivning, men vi arbejder med et lidt bredere perspektiv. Vi vil gerne have flere lejere ind i bygningen på kort og mellemlang sigt, for det er en god og sund bygning, siger Morten Fassov.

Store dele af postbygningen står tom i dag. Foto: Reza Sahraei

For Park Street Nordicom handler det om at lave en forretningsplan, der på lang sigt giver det bedste afkast, og på lang sigt kan en nedrivning give plads til mange flere etagekvadratmeter, der er bygget til andre formål end postlogistik.

Ifølge Morten Fassov handler idéerne først og fremmest om serviceeerhverv som for eksempel hotel og offentlige funktioner. Men også ungdomsboliger står højt på listen over idéer til et nyt område.

Kommune ser gerne ny bydel

Odense Kommune ser meget gerne en udvikling af området, hvad enten det foregår før eller efter en nedrivning.

- Der findes jo ikke noget område, der er så centralt beliggende som det her. Så vi ser et kæmpe potentiale for at få funktioner ind her, som kan berige omådet til glæde for byen og borgerne, der skal bruge området, siger Paw Gadgaard, der er fagleder for lokalplanlægning ved byplanafdelingen i Odense Kommunes by- og kulturforvaltning.

Odense undergår en heftig byggeaktivitet i disse år, og især mange boliger skyder op.

Læs også Arkitekturfestival: Odenses forfald og fremtid i fokus

Med området ved postterminalen kan der blive et større fokus på erhvervsbyggeri i bymidten.

- Boligmarkedet har kørt rigtig meget i nogle år, men erhvervsdelen har ligesom ikke fulgt så godt med endnu. Men det er på vej op nu, og så tror vi også på, at der er noget der ligger her i centrum og ikke kun ude ved motorvejen, siger Paw Gadgaard.

For årtier siden hed området Nørrebro, men hvis man i dag spørger en odenseaner om vej til Nørrebro, er der nok ikke mange, der kan pege i den rigtige retning.

Med Thomas B. Thriges Gades gennembrud i 60'erne lukkede man Nørrebro-tunnellen, der lå samme sted som postterminalen ligger i dag.

Nu arbejder Odense Kommune på at genoplive bydelsnavnet med en udviklingsplan for Nørrebro-området. Den vil ifølge Paw Gadgaard blive offentliggjort inden sommerferien.

Idéer fra borgerne

Med rundvisningen i bygningen blev gæsternes tanker sat i omdrejninger.

- Jeg har i årevis kigget på bygningen, for jeg kunne tænke mig et dansens hus i Odense. Her er der så mange dejlige kvadratmeter. Tænk at have en tagterrasse ovenpå, hvor man kunne danse om sommeren, foreslår Konni Jensen, der er danseinstruktør.

Også byrumskunstner Hans Christian Arnklit mener, bygningen fortjener noget indhold.

- Den står og tårner sig op på en meget voldsom måde. Så skal den også have en mere voldsom effekt på byen, mener han.

Her kan du se en reportage fra turen i Odenses gamle postterminal: