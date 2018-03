Nedrykningsspil: Deler OB æg ud påskedag?

OB møder i første kamp i nedrykningsspillet Sønderjyske. Kampen spilles 2. påskedag klokken 14.00 på Odense Stadion.

Efter OB missede de attraktive kampe i top-6 med et nederlag på 4-1 ude mod Randers FC, skal der nok mere end en skovlful lalleglad optimisme til for at tro, at OB kan få målmaskerne på Odense Stadion til, at blafre meget mere end en gang, når nedrykningsspillet åbnes på hjemmebane 2. påskedag.

Modstanderen bliver Sønderjyske og punljen åbnes således med en "topkamp". Begge hold har nemlig 31 point, hvilket er solide 11 point mere end Lyngby og 14 point mere en Randers FC.

OB - Sønderjyske fløjtes i gang klokken 14.00.

OB's øvrige kampe ser således ud:

Lørdag 7. april 16.00: Lyngby - OB

Søndag 15. april 12.00: OB - Randers FC

Onsdag 18. april 18.00 Randers FC - OB

Søndag 22. april 14.00: OB - Lyngby

Søndag 29. april 14.00: Sønderjyske - OB

