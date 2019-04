Min mening: Nedslidte skal have hjælp uanset baggrund

Af Jens Henrik Thulesen Dahl, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Et stort tema i diskussionerne lige nu er pensionsalderen.

Socialdemokraterne har meldt ud, at der skal være en rettighed for bestemte grupper til at gå tidligere på pension. En meget sympatisk tanke - som desværre ikke er særlig konkret. Hvem skal have rettigheden?

Min mening - på vej mod valg Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Det nævnes, at det skal være grupper, som har været længe på arbejdsmarkedet, og som har en stor risiko for at være nedslidte før pensionsalderen. Men hvordan skal de grupper defineres?

Universel ret

Når jeg ser på den virkelige verden i dag, så ser jeg et stort behov for, at de som allerede er nedslidte har en reel ret og mulighed for at komme på pension, uanset hvilket fag de har.

Jeg vil derfor blot stille bede om, at vi først og fremmest prioriterer at sikre dem, der har det reelle behov her og nu den reelle mulighed for at få pensionen. Og få en pension af en rimelig størrelse.