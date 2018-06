Nepotismesag breder sig til Assens: Centerleders mand købte bøger hos svigerinde

Det er ikke kun i Nordfyns og Kerteminde kommuner, at et ægtepar i kraft af deres kommunale lederstillinger har købt ind hos et nært familiemedlem for borgernes penge. Det er også sket i Assens Kommune.

En aktindsigt, som TV 2/Fyn har modtaget fra Assens Kommune viser, at ægtemanden til den centerleder, som for nylig blev fyret og politianmeldt af Nordfyns Kommune, også har købt bøger hos sin svigerinde i sit nye job.

Man kan ikke sige, at fordi det er et lille beløb, så er det ikke noget problem Rikke Gottrup, Lektor i offentlig ret, Syddansk Universitet

Bøger, som svigerinden Tine Bue Frandsen selv har forfattet og solgt via sin private kursusvirksomhed "Phøniks - Fremtidens hus fra udvikling og læring".

Bogindkøbet er foretaget i december 2017.

Der er tale om køb af 12 bøger om ledelsesteorien Teori U med titlen "Ledelse i virkeligheden".

Samlet pris: 2.400 kroner.

Forvaltningslovens kapitel 3 - Inhabilitet § 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis:



1) Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.



2) Vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.

Brud på habilitetsregler trods beskedent beløb

Selvom det er et relativt beskedent beløb, der er handlet for, gælder forvaltningslovens habilitetsregler stadig, forklarer ekpert i forvaltningsret Rikke Gottrup, som også slår fast, at det ikke har den store betydning, hvad det er for varer eller ydelser, der er købt for pengene.

- Der er ikke som sådan nogen bagatelgrænse her. Man kan ikke sige, at fordi det er et lille beløb, så er det ikke noget problem i forhold til habilitetsbestemmelserne, siger Rikke Gottrup.

Hun henviser til, at reglerne netop er lavet for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvorfor en offentlig myndighed foretager et bestemt køb.

Det er på ingen måde i orden, og det kan der ikke være to holdninger til Henrik Juul Kjær, Velfærdsdirektør, Assens Kommune

Der må med andre ord ikke kunne drages tvivl om, hvorvidt en offentligt ansat handler mere på baggrund af personlige interesser - end ud fra hvad der er til institutionens eller kommunens bedste.

- Det er ikke ham, der skal stå for indkøb af de her bøger. Han skulle have overladt købet til nogen andre og have ladet dem vurdere, om det er et køb, som er relevant, vurderer lektor i offentlig ret ved SDU, Rikke Gottrup.

Direktør i Assens: - Det er på ingen måde i orden

Assens Kommune afviser da heller ikke, at bogkøbet er sket i strid med habilitetsreglerne i forvaltningsloven.

Tvært imod ser velfærdsdirektør i kommunen, Henrik Juul Kjær, med alvor på de oplysninger, som TV 2/Fyn har bragt frem i lyset.

- Det er på ingen måde i orden, og det kan der i øvrigt ikke være to holdninger til. Det er ikke indenfor rammen. Det burde man have afstået fra, siger Henrik Juul Kjær.

Hvad skulle de her bøger bruges til?

- Bøgerne har skullet bruges til et kompetenceudviklingsforløb på arbejdspladsen.

Hvad gør I nu?

- Vi har håndteret situationen omkring bogkøbet. Den pågældende leder og dennes overordnede har haft en god snak om, hvad der er op og ned på et sådant bogkøb, siger Henrik Juul Kjær.

Brød habilitetsreglerne i Kerteminde Kommune

Institutionslederen, som står bag bogindkøb i Assens, blev ansat i sit nuværende job i efteråret 2017.

Han kom fra en stilling som leder af en institution i Kerteminde Kommune. Det var netop her, han ad flere omgange sendte sig selv og sine medarbejdere på kursus og efteruddannelse hos sin svigerinde Tina Bue Frandsen.

Kurser, som han aftalte og arrangerede i fællesskab med sin kone, der var centerleder i Nordfyns Kommune og søster til kursusydbyder Tine Bue Frandsen - og kurser, som for Kerteminde Kommunes vedkommende endte i en samlet regning på 40.700 kroner, før ledelsen opdagede indkøbene og fik dem stoppet.

- Det er en sag, der er meget alvorlig.

- Selvfølgelig sker der fejl i kommunerne. Vi kan jo ikke overvåge alt. Men det er ikke ordentlighed, og det er ikke professionel ledelse, sagde sundheds- og rehabiliteringschef i Kerteminde Kommune, Bente Fournaise, da historien kom frem tilbage i april.

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra den mandlige afdelingsleder, som altså er svoger til kursusudbyder Tina Bue Frandsen.

Til gengæld har TV 2/Fyn mandag aften været i kontakt med Tina Bue Frandsen, men hun ønsker ikke at kommentere historien.

