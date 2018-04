Nepotismesag: To chefer sendt hjem i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har fritaget to chefer for tjeneste med øjeblikkelig virkning. Det sker, efter TV 2/FYN de seneste dage har fortalt om, hvordan en centerleder har købt kurser ved sin søster i strid med loven.

To chefer i Nordfyns Kommune er sendt hjem med øjeblikkelig virkning.

En handling, som hendes nærmeste chef var fuldt ud bevidst om.

Det drejer sig om chef for Børn og Familie, Henrik Jacobsen, og den centerleder, der bestilte kurserne ved sin egen søster.

Chefer skal undersøges

De to chefer i Nordfyns Kommune, er nu 'fritaget for tjeneste' mens der pågår en undersøgelse, som det hedder i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Nordfyns Kommune ser alvorligt på den sag, der er fremme i pressen om valg af kursusleverandør i Nordfyns Børne- og Familiecenter, skriver kommunen.

- De forhold, der bliver påpeget, og sagens oplysninger og omfang gør, at vi sætter et undersøgelsesarbejde i gang. Vi har derfor bedt KLs juridiske kontor om at bistå i dette arbejde.

Foto: Sune Jørgensen & Louise Ravn