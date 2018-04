Jurister får frie hænder til at undersøge nepotismesag

KL's jurister får frie hænder, når de skal undersøge nepotismesagen fra Nordfyns Kommune. Det kan komme på tale at lave interview med de implicerede.

Det kan komme på tale at interviewe nogle af de implicerede i nepotismesagen fra Nordfyns Kommune, når sagen skal undersøges. Det slår kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, Morten V. Pedersen, fast.

Efter TV 2/Fyns afsløringer om nepotisme i Nordfyns Kommune, hvor en chef har købt kurser af sin søster, har kommunaldirektøren bedt Kommunernes Landsforenings (KL) juridiske kontor om at undersøge sagen.

- Vi er forpligtede til at undersøge forhold og afdække, hvad der er sket i den her sag. Der er ikke sat begrænsninger op i forhold til, hvad KL's jurister skal undersøge, og det kan både have spor i forhold til personalejuridiske konsekvenser og forvaltningsretslige forhold, forklarer kommunaldirektør Morten V. Pedersen fra Nordfyns Kommune.

Sendt hjem mens sagen bliver undersøgt

De seneste dage har TV 2/Fyn afdækket, at der i flere tilfælde er sket brud på forvaltningsloven, da en kommunal leder købte kurser af sin søster for op imod 240.000 kroner. Også lederens chef, børne- og ungechef Henrik Jacobsen, var bekendt med sagen. Begge chefer er sendt hjem, mens sagen bliver undersøgt.

- KL's jurister kommer til at undersøge bredt, og som konsekvens er de to medarbejdere fritaget, mens undersøgelsen foregår, siger Morten V. Pedersen.

Sagen begyndte at rulle, da TV 2/Fyn søndag fortalte om sagen, og onsdag tog Morten V. Pedersen kontakt til KL for at få dem til at undersøge, hvad der var foregået. Foreløbig har kommunen sendt alle de akter af sted til KL som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i, samt den presseomtale, der har været af sagen.

Onsdag bad kommunaldirektør Morten V. Pedersen KL's jurister om at undersøge sagen fra Nordfyns Kommune

- Vi går efter at få viden og fakta. Hvis KL's jurister vil se mere eller have flere oplysninger, så får de det, fortæller kommunaldirektør Morten V. Pedersen.

Først når KL har dannet sig et overblik over sagen, vil der blive lavet et egentligt kommissorium for undersøgelsen. Morten V. Pedersen fortæller, at undersøgelsen vil blive lavet så hurtigt som muligt, men han ved endnu ikke, hvor lang tid det vil tage KL at lave undersøgelsen.

Foto: Sune Jørgensen & Louise Ravn