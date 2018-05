Nepotismesag: Nye brud på forvaltningsloven

Den tidligere chef for Odense Kommunes efteruddannelses-enhed Phønix, Tina Bue Frandsen, har i strid med loven udbetalt honorarer til sin egen søster og svoger.

Historierne om vennetjenester mellem Tina Bue og hendes søster og svoger fortsætter.

Det er nemlig ikke kun Tina Bues søster og svoger, der har brudt forvaltningsloven, når de købte kurser hos Tina Bue.

Det har Tina Bue også selv gjort i anden sammenhæng.

10.000 kroner til søster og svoger

I august 2016, da Tina Bue var ansat som leder for kursuscentret Phønix under borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, afholdt hun en konference.

Her stod hendes søster fra Nordfyns Kommune og svogeren fra Kerteminde Kommune for nogle workshops - og det fik de hver et honorar på 5.000 kroner for. Samme beløb fik de øvrige oplægsholdere på konferencen.

Det viser en aktindsigt TV 2/Fyn har fået i udgifterne fra konferencen.

Og det er endnu et eksempel på et brud på forvaltningsloven, lyder det fra en lektor i forvaltningsret.

Pengene gør det til et problem

- Hvis de gjorde det ulønnet - altså for en flaske rødvin - så ville man ikke kunne sige, at der er et problem. Men det er for et pengebeløb, og det er derfor, vi er ude over gråzonen, siger Frederik Waage fra Syddansk Universitet.

Honoraret lød på 5.000 kroner. Men beløbets størrelse har ingen betydning for paragraffen i forvaltningsloven.

- Det er måske ikke den groveste tilsidesættelse af inhabilitetsreglerne, men vi er ovre i en gråzone. Man skal ikke sagsbehandle i en sag, hvor ens nærtstående familiemedlem modtager et betydeligt pengebeløb, siger Frederik Waage.

- Havde jeg vidst det, var det ikke sket

I Odense Kommune er HR-chefen ærgerlig over sagen.

- Det befinder sig på kanten af habilitetsreglerne, og det, synes jeg, ikke ser kønt ud. Det er jeg faktisk grundlæggende rigtig ærgerlig over, siger Mads Bjerrisgaard Bundesen, HR-chef i Odense Kommune.

Tilbage i 2016 gjorde Tina Bue Frandsen ikke sin chef opmærksom på, at hun var i familie med de to, hun havde hyret til workshops.

- Hvis jeg havde vidst det, så havde det ikke foregået, lyder det i dag fra HR-chefen.

Giver ikke anledning til nye procedurer

De nye oplysninger kommer dog ikke til at betyde ændringer i forvaltningen i fremtiden.

- En fejl, der er sket for to år siden med en fratrådt kontorchef, opfatter jeg ikke som anledning til, at vi skal lægge en eller anden voldsom administrativ procedure ned over vores ledere, som sagtens kan håndtere det her ansvar, siger HR-chef, Mads Bjerrisgaard Bundesen.