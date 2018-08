Nepotismesagen: Friskole udbød Tina Bue-kurser uden at vide det selv

Tina Bue Frandsen havde ikke nogen aftale om at måtte udbyde kurser for Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Det slår skolens ledelse fast, efter at nye dokumenter viser, at skolen er blevet fremstillet som afsender af de kurser, som Tina Bue Frandsen via sin svoger ville sælge til Assens Kommune.

Tina Bue Frandsen har tilsyneladende forsøgt at indgå en kontrakt om kurser til svogerens kommunale medarbejdere ved at give indtryk af, at kurserne ikke blev udbudt af hendes private firma.

Det viser en aktindsigt, som TV 2/Fyn har modtaget fra Assens Kommune.

Nej, der har med 110 procents sikkerhed ikke ligget nogen aftaler om, at Tina Bue Frandsen måtte udbyde kurser i regi af Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Aldrig nogensinde. Ejvind Rosenvang, Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Teori U-kursus skulle holdes på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Tina Bue Frandsens svoger, som er ansat som leder i Assens Kommune, havde i efteråret 2017 engageret hende til at undervise de medarbejdere, som han har ledelsesansvar for.

Det er blandt andet i forbindelse med forberedelserne til det første af disse oplæg om ledelsesteorien Teori U, at Tina Bue Frandsen i en e-mail vedhæfter invitation og tilmeldingsblanket til et kursus, som skal finde sted på Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Kurset skal ifølge invitationen afholdes den 13. og 14. december 2017 i friskolens lokaler på Krengerupvej i Glamsbjerg.

Det fremgår, at det er Tina Bue, der er underviser på kurset, og at man kan kontakte hende på den e-mailadresse, som Tina Bue Frandsen havde adgang til i kraft af sit daværende job som leder af friskolens børnehus.

Teori U-kursus, Glamsbjerg Fri- og Efterskole, december 2017

Ingen aftaler om kursusvirksomhed

Den oplysning kommer imidlertid bag på skoleleder Ejvind Rosenvang.

For der er ifølge ham aldrig indgået nogen aftale med Tina Bue Frandsen om, at hun måtte udbyde kurser hverken for - eller på - skolen.

- Nej, der har med 110 procents sikkerhed ikke ligget nogen aftaler om, at Tina Bue Frandsen måtte udbyde kurser i regi af Glamsbjerg Fri- og Efterskole. Aldrig nogensinde, siger skolens leder Ejvind Rosenvang og fortsætter:

- Vi driver friskole, efterskole, børnehave og vuggestue. Det er det, der står i vores vedtægter, og det er det, vi gør. Derfor har det heller aldrig været en mulighed, at vi pludselig skulle begynde at drive kursusvirksomhed.

Hvordan har du det med at erfare, at I er blevet brugt på den her måde?

- Ja, jeg er da overrasket over det. Det havde jeg ikke forestillet mig, siger Ejvind Rosenvang.

Referat af MED-møde afholdt den 4. januar 2018. Tina Bue Frandsens svoger bringer kursusplanerne op. Det bliver ført til referat, at der er tale om kurser udbudt i regi af Glamsbjerg Friskole.

Mødereferat: - Kurser ligger i forbindelse med Glamsbjerg Friskole

Spørgsmålet om, hvorvidt Assens Kommune skal vælge Tina Bue Frandsen som kursusleverandør bliver i januar 2018 drøftet på et møde.

Drøftelsen kommer, efter at TV 2/Fyn har fået svar på omfattende aktindsigter om ulovlig handel med kurser i både Nordfyns Kommune og Kerteminde Kommune, som netop Tina Bue Frandsens søster og svoger, der tidligere har fungeret som ledere i de to kommuner, har forestået.

Jeg er da overrasket over det. Det havde jeg ikke forestillet mig. Ejvind Rosenvang, Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

Det er Tina Bue Frandsens svoger, der byder velkommen til mødet, hvor der under punktet "Teori U i 2018" bliver ført følgende til referat:

Punktet skal drøftes, men det særlige er, at Tina Bue er XX's svigerinde. Tina har selvstændigt firma - kurserne ligger i forbindelse med Glamsbjerg Friskole - hvor hun må udbyde kurser. Det er ikke et privat kursus. Er det et problem, det er XX's svigerinde?

Det fremgår således også ifølge referatet, at Tina Bue Frandsen havde en aftale om kursusvirksomhed med sin arbejdsgiver, Glamsbjerg Fri- og Efterskole.

En aftale, som altså ifølge skoleleder Ejvind Rosenvang, ikke har eksisteret.

En af de e-mails vedrørende kurser, som Tina Bue Frandsen sender fra den adresse, som hun havde i kraft af sit daværende job som leder af Glamsbjerg Børnehus.

Tavshed

Tina Bue Frandsen nåede at være ansat som leder af børnehaven under Glamsbjerg Fri- og Efterskole i omkring et år, og hun forlod således stillingen i løbet af foråret.

TV 2/Fyn har de seneste dage forsøgt at få kontakt til Tina Bue Frandsen via både telefon og e-mail, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage på vores forespørgsel om et interview.

- Det sætter Tina Bue i et utrolig dårligt lys

Assens Kommune besluttede i januar - efter netop det møde, hvor det af referatet fremgår, at kurserne blev udbudt i regi af Glamsbjerg Friskole - at droppe engagementet med Tina Bue Frandsen.

En beslutning, som velfærdsdirektør Henrik Juul Kjær er tilfreds med - ikke mindst set i lyset af de oplysninger, som nu er kommet frem.

- Assens Kommune har sagt nej til at bruge Tina Bue Frandsen. Det er det, jeg henholder mig til.

Bekymrer det dig, at det tilsyneladende ikke har forholdt sig sådan, som det er blevet fremstillet på det møde, som bliver afholdt den 4. januar - altså, at man udbød kurser i regi af Glamsbjerg Friskole?

- Alt, hvad der er foregået omkring det her er bekymrende, men som sagt så noterer jeg mig, at vi har afstået fra at bruge Tina Bue Frandsen, og det er det, der er vigtigt for mig.

- Det er klart, det sætter Tina Bue i et utrolig dårligt lys, slutter Henrik Juul Kjær, der er velfærdsdirektør i Assens Kommune.