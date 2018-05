Nepotismesagen: Hjemsendt medarbejder mørklagde hundredvis af mails

Nordfyns Kommune har gennemgået de hjemsendte medarbejderes mailbokse, og det viser sig nu, at der er tilbageholdt masser af mails. Utrolig beklageligt, ifølge Nordfyns Kommune.

Sagen om de to hjemsendte medarbejdere fra Nordfyns Kommune fortsætter. Omfanget af mails, som TV 2/Fyn ikke fik udleveret fra Nordfyns Kommune, er nemlig langt større end hidtil antaget.

Kommunens administration har gennemgået mailboksene hos de to medarbejdere, og det viser sig, at der er godt og vel ti gange så mange mails mellem lederen og hendes søster, end de cirka 20 mails, som TV 2/Fyn hidtil har fået udleveret.

Det er et klar brud på forvaltningsloven, fastlår Sten Bønsing, professor i forvaltningsret hos Aalborg Universitet.

- Der er ingen tvivl. Offentlighedsloven slår fast, at kommunen skal udlevere al materiale, og når det ikke sker, har kommunen ikke levet op til offentlighedsloven. Længere er den ikke, siger Sten Bønsing.

Hos Nordfyns Kommune er man da heller ikke stolte af forløbet.

- Det er utrolig beklageligt. For vi har tillid til vores medarbejdere, siger kommunens jurist, Kim Weel Sørensen.

Det er henholdsvis lederen for Nordfyns Kommunes Børne- og Familiecenter og chef for for Børn og Familie, Henrik Jacobsen, der i øjeblikket er fritaget fra tjeneste. De blev begge sendt hjem, efter TV 2/Fyn kunne afsløre, at den pågældende centerleder sendte sine ansatte på kurser hos sin søster. Kurser der i alt løb op i cirka 240.000 kroner.

IT-afdeling har fundet dusinvis af mails

Da sagen om medarbejder-kurserne rullede, havde TV 2/Fyn af flere omgange bedt om alle mails mellem centerlederen og hendes søster. Det kom frem, at centerlederen selv havde valgt, hvilke mails som skulle udleveres, og TV 2/Fyn kunne efterfølgende afsløre, at centerlederen ikke havde udleveret alle mails.

- Oprindeligt havde vi ikke mistanke om, at der var noget, der ikke skulle være udleveret. Men da vi får mistanke om, at noget ikke er som det skal være, så undersøger vi det, siger Kim Weel Sørensen.

Og de mange nye mails giver stof til eftertanke i Nordfyns Kommune.

- Det giver os anledning til, om vi skal revurdere vores procedure for at behandle aktindsigter. Især i de sager, hvor der er mistanke om, at der er noget som er, som det ikke skal være, siger Kim Weel Sørensen.

Centerleder stregede selv ud i mails

Nordfyns Kommune har bekræftet over for TV 2/Fyn, at det var centerlederen selv, der valgte hvilket materiale, som skulle udleveres. Allerede da det i første omgang kom frem, at der manglede mails, slog en ekspert fast, at det var i strid med loven.

- Det er en klar overtrædelse af offentlighedsloven. Den er fuldstændig åbenlyst. Det er ikke sådan, at man tænker: "Hvor ligger vurderingen?" Det er der ikke noget med. Det er bare en fejl. Det er en overtrædelse af offentlighedsloven, sagde Sten Shaumburg-Müller, der underviser i offentlighedsloven på Syddansk Universitet.

En nærmere gennemgang af de hidtil udleverede mails viser, at centerlederen selv sad og stregede oplysninger over i de få mails, som TV 2/Fyn har fået. Men nu er der altså også tale om dusinvis af mails, som medarbejderen har mørklagt for offentligheden.

Oplysninger ryger med i KL-undersøgelse

Nordfyns Kommunes gennemgang af mailboksene viser også, at der ikke kun er mails mellem centerlederen og hendes søster, Tina Bue Frandsen. Også centerlederens nærmeste chef, Henrik Jacobsen, har sendt mails til Tina Bue Frandsen.

Nordfyns Kommune har bedt KL's juridiske kontor om at bistå i en undersøgelse af sagen om kurserne og de hjemsendte medarbejdere. Derfor har de også sendt de mange hemmligholdte mails til netop KL.

- Jeg vil lade KL udtale sig om, hvad det skal betyde, at centerlederen ikke har udleveret mails i den første aktindsigt, slutter Kim Weel Sørensen.

Nordfyns Kommune forventer at undersøgelsen er færdig medio juni.