Netto indfører posepant på Fyn

Netto indfører pant på plastikposerne på Fyn. Det skal være med til at få plastik væk fra naturen.

Giv 50 øre ekstra for din pose og få 1 krone tilbage, når du afleverer den retur.

Supermarkedskæden Netto indfører en ordning med pant på plastikposer. Det er første gang i Danmark.

Panten indføres i første omgang i samtlige Netto-butikker på Fyn fra den 16. april på alle specielt designede poser. Det oplyser Dansk Supermarked i en pressemeddelelse.

- Ambitionen er at indføre pant på alle poser i Danmark, men vi tør ikke trykke på den store knap, før vi har gjort os nogle erfaringer med det, siger Michael Løve, der er direktør for Netto International.

Indledningsvist skal kunderne altså betale en pant på 50 øre for hver købt pose. Hvis den brugte pose afleveres i Netto, får kunden en krone retur. Forskellen betales af Netto.

Efter en periode på fire måneder skal forsøget med plastikpant evalueres og kan herefter udbredes til resten af landet, siger Michael Løve.

Ingen plastik i naturen

Supermarkedkæden vil gøre sit for få plastikken væk fra naturen. Og de er gået sammen med miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden om det.

Sammen vil parterne søsætte en række initiativer, der blandt andet skal fjerne unødvendig plastik i koncernens egne produkter og emballage, sikre at mest mulig plastik genanvendes, ligesom parterne vil introducere nye og mere bæredygtige plastikprodukter.

Pant på plastikposerne er altså første skridt i partnerskabet mellem WWF Verdensnaturfonden og Dansk Supermarked Group.

- Plastemballage spiller en vigtig rolle for holdbarhed på fødevarer og i forhold til at begrænse madspild. Men plasten skal håndteres rigtigt og må ikke ende i naturen. Sammen med WWF vil vi udfase al engangsplastik i vores varer, genanvende al plast til varetransport og gøre emballagen på vores egne varemærker 100% genanvendelig, siger Per Bank, der er administrerende direktør i Dansk Supermarked Group

Mulige penge til overs

Hvis de to parter skulle få lidt penge til overs fra pantinddrivelsen fra poserne, så kommer det til at gå til WWF Verdensnaturfondens arbejde for at begrænse plastikspild på verdensplan. Det skriver de i en pressemeddelelse.