Klagenævn slår fast: NGF Nature Energy mørklagde bestyrelsesreferater i strid med reglerne

Mens debatten om et forestående salg af den dengang kommunalt ejede energikoncern NGF Nature Energy var på sit højeste i december 2017, nægtede koncernen at give TV 2/Fyn aktindsigt i bestyrelsesreferater. Miljø- og Fødevareklagenævnet slår nu fast, at de burde have været udleveret.