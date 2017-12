NGF-salg: Kommuner sikrede sig, at direktøren blev

Ole Hvelplund belønnes ikke for salg, men ejer-kommuner har sikret sig, at han blev under salgsprocessen.

Ole Hvelplund, direktør for NGF Nature Energy, har været en eftertragtet mand i forbindelse med salg af ledningsnettet og den kommercielle del af selskabet.

Ole Hvelplund oplyser til TV 2/Fyn, at de nye ejere, Pioneer Point Partners, stillede det som en betingelse, at man fik ledelsen med. Så derfor fortsætter han som førstemand i NGF Nature Energy under de nye ejere.

Han har dog også være eftertragtet på sælgerside.

Selv om hans kontrakt ikke belønner ham i forbindelse med salget af ledningsnet og den kommercielle del af forretningen, har de fynske ejerkommuner villet være sikre på, at han ikke pludselig søgte nye græsgange.

- Ejerne ville godt sikre sig, at jeg blev under processen, så man ikke risikerede, at handlen faldt på jorden. Derfor er det værdien for ejerne, der er vigtig, siger Ole Hvelplund til TV 2/Fyn uden at oplyse, hvad det præcist indebærer.