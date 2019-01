Biljagt: Ni mand myldrede ud af forulykket flugtbil

Da en biljagt sent fredag aften endte med, at flugtbilen kørte galt på Tolderlundsvej i Odense, myldrede det ud af bilen med formentlig ni personer.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, til TV 2/Fyn.

Biljagten begyndte, da den sølvgrå Nissan Primera forlod parkeringshuset i Odense Banegård Center klokken 22.36.

Herfra havde politiet knap ti minutter tidligere modtaget en melding om, at to biler kørte ræs på anden sal.

Da politiet fulgte efter primeraen stak den af, og en biljagt tog fart.

Flugtbilen endte med at køre galt, da den ville dreje ind ad Edisonvej. Her forsøgte de mange passagerer at stikke af.

Det lykkedes for de fleste, men politiet fik fat i kraven på to personer, som blev anholdt.

- Man skal altså være gode venner, hvis man skal være ni mand i sådan en bil. Så stor er den heller ikke, funderer vagtchefen.

Ingen kom til skade ved uheldet, og de to anholdte blev løsladt kort efter.

