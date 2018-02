Niårig kørt ned og efterladt: Brækkede ben, hofter og skulder

Tirsdag morgen er en niårig dreng fra Svendborg formentlig blevet påkørt af en flugtbilist. Fyns Politi efterlyser vidner.

Opdateret 21.57 med nye oplysninger:

Med de skader drengen har vurderer lægerne, at den niårige er blevet påkørt, siger vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen tirsdag aften til TV 2/Fyn.

Hans Jørgen Larsen oplyser samtidig, at drengen ikke kan huske andet end, at han var på vej i skole. Drengen har således ingen erindring om, hvad der er sket.

Desuden bekræfter drengens forældre, at de sendte deres søn i skole tirsdag morgen.

Fyns Politi mistænker, at en niårig dreng fra Svendborg tirsdag morgen er blevet påkørt af en flugtbilist.

Omkring klokken 7.30 fik Fyns Politi en anmeldelse om, at drengen lå bevidstløs i vejsiden, hvor Mølmarksvej møder Hesselbjerg i Svendborg.

I første omgang mistænkte politi og ambulancereddere, at drengen var faldet om af et epileptisk anfald. Det viste sig senere ved en nærmere undersøgelse på Odense Universitetshospital, at drengen havde brud på ben, skulder og hofter. Drengen lider desuden ikke af epilepsi.

Skadernes omfang og placering får Fyns Politi til at tro, at drengen er blevet påkørt, hvorefter bilisten er flygtet fra ulykkesstedet.

- Vi søger derfor vidner til det skete. Så har du kørt, gået eller på anden måde opholdt dig i nærheden af Mølmarksvej/Hesselbjerg på det nævnte tidspunkt, og bemærket noget af interesse for opklaring af sagen, så kontakt venligst Fyns Politi på 1-1-4, skriver politiet i en pressemeddelelse.

